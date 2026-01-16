Tânăr de 20 de ani, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Caracal

Polițiștii din Devesel au reținut, ieri, un tânăr cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la încălcarea unui ordin de protecție emis de Judecătoria Caracal, iar în urma verificărilor efectuate a reieșit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Gostavățu, județul Olt, ar fi încălcat măsurile dispuse de instanță.

Acesta a fost identificat în locuința bunicului său, deși avea interdicția expresă de a se apropia de aceasta, conform ordinului de protecție aflat în vigoare.

În urma probatoriului administrat, la data de 15 ianuarie, a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în arestul IPJ Olt.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei măsuri preventive

Reamintim că ordinul de protecție este o măsură legală esențială, menită să asigure siguranța persoanelor aflate în situații de violență domestică. Autoritățile încurajează victimele să solicite sprijin, polițiștii și instituțiile partenere fiind pregătiți să intervină pentru protejarea acestora.

