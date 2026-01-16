Acțiuni informativ-preventive ale polițiștilor doljeni în școlile din Craiova, pentru creșterea siguranței elevilor

Polițiștii doljeni din cadrul structurilor de siguranță școlară, prevenire, criminalistică, economic și cei de la Secția 6 au desfășurat, ieri, acțiuni informativ-preventive în sistem integrat, în unități de învățământ preuniversitar din municipiu. Obiectivul a fost de creșterea gradului de siguranță în mediul școlar.

În cadrul activităților, polițiștii au abordat teme precum:

prevenirea delincvenței juvenile,

combaterea traficului și consumului de substanțe psihoactive,

prevenirea infracțiunilor comise cu violență.

Un accent deosebit a fost pus pe prevenirea fenomenelor de bullying și absenteism școlar. Elevii au fost informați cu privire la importanța adoptării unui comportament responsabil, respectarea regulilor și consecințele legale ale faptelor antisociale.

Controale la agenți economici din apropierea școlilor

În paralel cu activitățile desfășurate în unitățile de învățământ, polițiștii au efectuat controale la societăți comerciale situate în proximitatea școlilor, pentru verificarea respectării legislației în vigoare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a asigura un mediu educațional sigur și responsabil pentru elevi.

