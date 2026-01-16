(VIDEO) Trump amenință cu invocarea Legii Insurecției pentru a trimite trupe în Minnesota

Președintele american Donald Trump a avertizat joi că ar putea invoca Insurrection Act, o lege federală veche de secole, pentru a desfășura trupe în statul Minnesota, în încercarea de a opri protestele care au izbucnit în urma împușcăturilor legate de acțiuni ale agenților federali de imigrare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a spus că dacă autoritățile statale și locale nu vor controla protestele pe care le-a descris ca fiind conduse de „agitatori profesioniști” și „insurecționiști” care atacă agenții Immigration and Customs Enforcement (ICE), va activa legea pentru a „punctual pune capăt travestiei” din Minnesota.

Proteste și escaladare

Protestele au loc într-un context tensionat, după două împușcături într-o săptămână care au implicat agenți federali în orașul Minneapolis. Unul dintre aceste incidente a dus la rănirea unei persoane de către un agent ICE, după ce ar fi fost atacat în timpul unei operațiuni de aplicare a legii, iar cu o săptămână înainte o femeie, Renee Nicole Good, a fost împușcată mortal într-un alt incident similar.

Demonstrațiile continuă în mai multe locuri din oraș, iar forțele federale au folosit gaze lacrimogene și alte tehnici de control al mulțimii pentru a dispersa protestatarii din fața clădirii federale Bishop Henry Whipple. Un echipaj CNN a raportat că a fost ținta unor bile de piper în timpul confruntărilor.

Disputa dintre autoritățile federale și cele statale

Guvernatorul democrată al Minnesota, Tim Walz, și primarul Minneapolisului, Jacob Frey, au cerut calm și proteste pașnice, criticând totodată tactica agenților federali și tensiunile create în comunitate. Ei au atras atenția că utilizarea Legii Insurecției ar reprezenta o escaladare semnificativă a situației.

Legea Insurecției, adoptată în 1807, oferă președintelui autoritatea de a desfășura forțe militare în interiorul țării pentru a reprima tulburări civile, insurecție sau rebeliune, în condiții excepționale. Aceasta a fost folosită rar în istorie, ultimul precedent notabil fiind în 1992, după revoltele din Los Angeles.

