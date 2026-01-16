Accident rutier în Braniște, Dolj: un autoturism a lovit un stâlp, o tânără a fost transportată la spital

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, azi noapte, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 56, în localitatea Braniște.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj. Un tânăr de 19 ani, din Craiova, conducea un autoturism pe DN 56 din direcția Craiova către Calafat. El a pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă. Autoturismul a lovit un stâlp de susținere a cablurilor electrice.

O tânără de 19 ani, pasageră în autoturism, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital conștientă și cooperantă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

