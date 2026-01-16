BBC: Autoritățile iraniene cer sume mari de bani pentru returnarea corpurilor protestatarilor uciși

Familiile persoanelor ucise în timpul protestelor din Iran au declarat pentru BBC că autoritățile cer sume mari de bani pentru a returna corpurile victimelor, astfel încât acestea să poată fi înmormântate.

Potrivit mai multor surse citate de BBC Persian, trupurile protestatarilor sunt ținute în spitale și morgi, iar forțele de securitate refuză să le elibereze decât în schimbul unor sume consistente de bani.

Cel puțin 2.435 de persoane au fost ucise în timpul a peste două săptămâni de proteste desfășurate în întreaga țară, potrivit datelor furnizate de organizațiile pentru drepturile omului.

Taxe de mii de dolari pentru eliberarea trupurilor

O familie din orașul nordic Rasht a declarat pentru BBC că forțele de securitate au cerut 700 de milioane de tomani (aproximativ 5.000 de dolari) pentru a elibera trupul unei persoane dragi. Potrivit familiei, corpul se afla la morga Spitalului Poursina, alături de cel puțin alți 70 de protestatari uciși.

Un caz similar a fost relatat la Teheran, unde familia unui muncitor sezonier kurd din construcții a fost informată că trebuie să plătească un miliard de tomani (aproximativ 7.000 de dolari) pentru a recupera trupul fiului lor.

Familia a spus că nu își poate permite această sumă și a fost nevoită să plece fără corpul acestuia, în condițiile în care un muncitor în construcții din Iran câștigă, de regulă, mai puțin de 100 de dolari pe lună.

Avertismente din interiorul spitalelor

În unele cazuri, personalul medical ar fi încercat să ajute familiile, avertizându-le să vină rapid să ridice trupurile înainte de sosirea forțelor de securitate, care ar fi cerut bani pentru eliberare.

BBC Persian relatează cazul unei femei, a cărei identitate nu este făcută publică din motive de siguranță, care a aflat că soțul ei fusese ucis abia după ce a primit un apel telefonic pe telefonul acestuia, pe 9 ianuarie, din partea personalului unui spital.

Aceștia i-ar fi spus să vină de urgență pentru a lua trupul, înainte ca forțele de securitate să ajungă la spital. Informația a fost transmisă BBC Persian de o rudă a femeii, aflată la Londra.

Femeia și-a luat cei doi copii, a recuperat trupul soțului, l-a transportat într-o camionetă și a parcurs timp de șapte ore drumul până în orașul natal din vestul Iranului pentru a-l înmormânta.

„Am stat în spatele camionetei, plângând lângă trupul lui timp de șapte ore, în timp ce copiii mei stăteau pe scaunul din față”, i-a spus ea rudei sale.

Presiuni pentru propagandă pro-guvernamentală

BBC Persian a mai aflat că la morga Behesht-e Zahra din Teheran, oficialii le-ar fi spus unor familii că trupurile vor fi eliberate fără plată dacă acestea acceptă să declare că persoanele decedate erau membri ai forței paramilitare Basij și au fost ucise de protestatari.

„Ni s-a cerut să participăm la un miting pro-guvernamental și să prezentăm trupul ca fiind al unui martir. Nu am fost de acord”, a transmis un membru al unei familii într-un mesaj către BBC.

Familii care au spart morgile

Într-un alt incident relatat de BBC Persian, mai multe familii din Teheran ar fi pătruns cu forța într-o morgă pentru a recupera cadavrele, de teama că autoritățile le vor reține sau le vor îngropa fără știrea rudelor.

„Mai multe familii au spart ușa morgii și au scos cadavrele din ambulanțe”, a declarat o sursă. Ulterior, acestea ar fi păzit trupurile timp de câteva ore în curtea spitalului, până când au reușit să găsească ambulanțe private pentru transport.

Represiune violentă și lipsă de acces la informații

O pană majoră de internet și comunicații a îngreunat obținerea unei imagini complete asupra situației din Iran. Grupurile internaționale pentru drepturile omului nu au acces direct în țară, iar BBC și alte organizații de presă internaționale nu au permisiunea autorităților iraniene de a relata de pe teren.

Protestele au început pe 29 decembrie, la Teheran, după o prăbușire accentuată a monedei iraniene. Ulterior, manifestațiile s-au extins în zeci de orașe și s-au transformat într-o contestare deschisă a conducerii clericale.

Potrivit Agenției de Știri pentru Activiștii pentru Drepturile Omului (HRANA), cu sediul în SUA, cel puțin 2.435 de protestatari au fost uciși de la începutul protestelor, alături de 13 copii și 153 de persoane afiliate forțelor de securitate sau guvernului. Alte 18.470 de persoane au fost arestate.

Între timp, forțele de securitate și unitățile de informații ale Gărzii Revoluționare continuă arestările activiștilor, avocaților și cetățenilor obișnuiți în întreaga țară.

Citește și: (VIDEO) Personal militar european sosește în Groenlanda, în timp ce Trump susține că SUA „are nevoie” de insulă