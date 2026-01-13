Poliția avertizează: Crește numărul infracțiunilor informatice. Orice utilizator de internet poate deveni victimă

Poliția atrage atenția cetățenilor asupra creșterii alarmante a infracțiunilor informatice, fenomene care vizează obținerea frauduloasă de date personale, accesul ilegal la conturi online și sustragerea de sume de bani. Potrivit autorităților, infractorii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate, bazate pe manipulare psihologică și tehnologii informatice avansate, exploatând neatenția utilizatorilor de internet.

Specialiștii subliniază că oricine poate deveni victimă, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire, iar criminalitatea informatică îmbracă forme diverse, de la atacuri cibernetice cu programe de tip malware până la fraude financiare sau infracțiuni grave precum exploatarea sexuală a minorilor în mediul online.

Cele mai frecvente moduri de operare folosite de infractorii cibernetici

Printre principalele metode identificate de polițiști se numără:

Phishing și Social Engineering – mesaje transmise prin email, SMS sau aplicații de comunicare care par a proveni de la bănci, instituții publice sau firme cunoscute, prin care sunt solicitate date personale sau bancare sub pretexte urgente;

– mesaje transmise prin email, SMS sau aplicații de comunicare care par a proveni de la bănci, instituții publice sau firme cunoscute, prin care sunt solicitate date personale sau bancare sub pretexte urgente; Fraude cu carduri bancare (skimming) – copierea datelor cardurilor prin dispozitive ilegale montate la bancomate sau POS-uri;

– copierea datelor cardurilor prin dispozitive ilegale montate la bancomate sau POS-uri; Fraude în comerțul electronic – site-uri false, licitații fictive sau platforme inexistente, unde victimele plătesc bunuri care nu vor fi livrate;

– site-uri false, licitații fictive sau platforme inexistente, unde victimele plătesc bunuri care nu vor fi livrate; Business Email Compromise – compromiterea sau imitarea adreselor de email ale unor companii pentru deturnarea plăților;

– compromiterea sau imitarea adreselor de email ale unor companii pentru deturnarea plăților; Romance scam – relații sentimentale false create online, urmate de solicitări de bani sub pretexte emoționale;

– relații sentimentale false create online, urmate de solicitări de bani sub pretexte emoționale; Job scam – anunțuri de angajare false care urmăresc obținerea de date personale sau bani;

– anunțuri de angajare false care urmăresc obținerea de date personale sau bani; SIM Swap – clonarea cartelei SIM pentru accesarea conturilor bancare sau de social media;

– clonarea cartelei SIM pentru accesarea conturilor bancare sau de social media; Exploatarea sexuală a minorilor online – racolarea minorilor prin rețele sociale, jocuri online sau aplicații de mesagerie, distribuirea de materiale ilegale sau transmisii live.

Recomandările poliției pentru prevenirea infracțiunilor informatice

Pentru a reduce riscul de a deveni victime, polițiștii recomandă:

să nu fie furnizate date personale, bancare sau coduri de securitate prin email, SMS sau telefon;

verificarea atentă a expeditorilor și a mesajelor care solicită acțiuni urgente;

evitarea accesării linkurilor suspecte și a descărcării fișierelor din surse necunoscute;

folosirea unor parole puternice și diferite pentru fiecare cont;

activarea autentificării în doi pași;

actualizarea constantă a sistemelor și aplicațiilor;

utilizarea programelor de securitate;

supravegherea activității online a minorilor și discutarea riscurilor cu aceștia.

Ce trebuie să faceți dacă ați fost victima unei infracțiuni informatice

În cazul producerii unui astfel de incident, autoritățile recomandă:

anunțarea imediată a instituției bancare;

schimbarea parolelor conturilor afectate;

păstrarea tuturor dovezilor (emailuri, mesaje, tranzacții);

sesizarea celei mai apropiate unități de poliție.

Poliția reamintește că informarea și vigilența sunt cele mai eficiente metode de prevenire a criminalității informatice și îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în mediul online.

