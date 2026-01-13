(VIDEO) Trei bărbați, reținuți pentru violențe și distrugere, după un conflict izbucnit în Drobeta-Turnu Severin

Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din Biroului de Investigații Criminale Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe și distrugere. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în data de 29 decembrie 2025, în jurul orei 13:40, când un bărbat de 53 de ani, din orașul Vânju Mare, ar fi fost agresat fizic de mai multe persoane, pe fondul unor conflicte mai vechi. Suspecții au părăsit locul evenimentului înainte de sosirea poliției.

Autoturism distrus și șapte suspecți identificați

În urma incidentului, ar fi fost provocate distrugeri și la autoturismul persoanei vătămate. În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, ieri, a fost stabilită identitatea a șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 53 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.

Trei dintre aceștia au fost identificați în trafic și conduși la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul inspectoratului.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe și distrugere. La finalizarea cercetărilor, urmează să fie propusă soluția legală corespunzătoare.

