Electrocentrale Craiova continuă să se târască: încă 4,3 milioane de lei în reparaţii. Ce se aude de noua centrală?

Electrocentrale Craiova S.A. continuă să se târască şi încearcă să mai cârpească din defectele sistemului sub presiune al cazanelor de abur. Săptămâna trecută, conducerea societăţii, care acum este în insolvenţă, a scos la licitaţie contractul prin intermediul căruia se vor face reparaţii la nivelul cazanelor. De această dată, vor mai fi investiţi aproximativ 870.000 de euro. Cu toate problemele la activ, care persistă de multă vreme, schimbarea conducerii a fost doar de faţadă.

Peste 850.000 de euro zboară pentru reparaţii

Cazanele care produc căldura pentru craioveni sunt în colaps şi au devenit o gaură neagră în care se bagă bani pentru rezultate pe termen scurt şi foarte scurt. Din cauza uzurii prea mari la care au fost supuse de-a lungul anilor, reparaţiile care se fac la nivelul acestor cazane sunt frecţie la picior de lemn. Conducerea Electrocentrale Craiova continuă, însă, să cârpească „materialul“ care este deja putred de multă vreme. După tevatura care a avut loc în această iarnă, când craiovenii au rămas de câteva ori fără căldură din cauza defecţiunilor pe care le-au avut cazanele, Electrocentrale Craiova investeşte acum suma estimativă de 4.384.458 de lei, fără TVA, pentru a mai remedia din problemele acestora.

Ţevile cazanelor se sparg non-stop

Contractul pentru reparaţii a fost lansat în sistemul public de licitaţii, iar reprezentanţii societăţii susţin că problemele apărute la nivelul cazanelor nu mai contenesc.

„Din cauza regimurilor de temperatură ridicate, solicitărilor termice tranzitorii repetate şi a duratei de exploatare de la punerea în funcţionare, ţevile supraîncălzitorului intermediar nr. 1 și economizorului din componenţa sistemului de presiune aferent cazanelor nr. 1 şi 2, au fost supuse la o eroziune avansată cu diminuarea grosimii acestora, implicit creşterea efortului termic admisibil pe unitatea de suprafaţă a materialului din componenţa acestor ţevi.

Protecţiile drepte şi curbe s-au deteriorat sau au căzut. În ultima perioadă au apărut spargeri frecvente la ţevile drepte şi la curbele din componenţa supraîncălzitorului intermediar şi economizorului. Aceste spargeri de ţevi au condus la opriri repetate pentru remedierea acestor defecţiuni, cu indisponibilizarera grupului energetic ceea ce are o influenţă majoră asupra randamentului cazanului, implicit a grupului energetic şi reducerea producţiei de energie electrică şi termică a SE Craiova SA. Neefectuarea acestor lucrări de reparaţii programate creşte valoarea costului de producţie din cheltuielilor cu lucrările de reparaţii accidentale“, precizează reprezentanţii Electrocentrale Craiova în descrierea succintă a contractului.

Schimbarea-fantomă de la vârf

În timpul scandalului din iarnă, iscat pe fondul lipsei căldurii din apartamentele craiovenilor, vechea directoare, Lorena Voican, a fost înlocuită cu directorul economic – Cristian Băsescu. Numai că schimbarea a fost una de faţadă. Lorena Voican, care în luna decembrie a băgat Electrocentrale Craiova în insolvenţă, a rămas „mufată“ la conducerea companiei, în funcţia de administrator special. Aşadar, competenţa de care a dat dovadă la conducerea Electrocentrale Craiova a fost ca o scrisoare de recomandare pentru cei care au decis că nu se pot lipsi de aportul adus de aceasta pentru bunăstarea companiei.

Primăria Craiova vrea centrală nouă

În tot acest context, în care imaginea primăriei a ieşit şifonată, municipalitatea încearcă să atragă un investitor privat care să construiască o centrală în cogenerare. În luna ianuarie a acestui an, Primăria Craiova a publicat o licitaţie care se află în desfăşurare şi care are o valoare estimată la 2.599.741.500 lei (exclusiv TVA). Cu alte cuvinte, investitorul privat ar trebui să construiască la Craiova o centrală nouă, pe un teren care aparţine Municipiului Craiovei. Centrala ar urma să fie concesionată timp de 12 ani către firma respectivă, cu posibilitatea de prelungire a contractului.

O singură firmă ar vrea să facă centrala

Termenul limită de depunere a ofertelor pentru această licitaţie s-a încheiat în luna martie. Datele din SEAP arată faptul că o singură firmă şi-a arătat intenţia de a construi această centrală. Este vorba despre Electrica S.A., o companie cu capital privat din România, listată pe bursele de valori din București și Londra. Alături de această firmă, mai participă, în calitate de terţe, firmele BEPCO SRL şi ELECTRICA FURNIZARE. Rămâne de văzut, însă, dacă acest ofertant îndeplineşte condiţiile necesare pentru a obţine contractul. Deocamdată, proiectul are drum lung până să fie dus la îndeplinire, iar craiovenii vor mai avea, cu siguranţă, surprize neplăcute în timpul iernii.

