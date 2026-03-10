Plan energetic de miliarde la Craiova: baterii, panouri solare și centrală în cogenerare. În ce stadiu sunt proiectele

Craiova pregătește cele mai mari investiții energetice din istoria oraşului, prin trei proiecte majore care vizează producerea, stocarea și modernizarea sistemului local de energie. Municipalitatea a lansat proceduri pentru instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii la centrala fotovoltaică a orașului, realizarea unei noi capacități de producere a energiei solare pentru autoconsum și concesionarea producției de energie termică și electrică în cogenerare pentru următorii ani. Valoarea cumulată a acestor inițiative este uriașă, ajungând între 2.110.487.408,69 lei și 2.651.517.908,69 lei fără TVA (aproximativ 2,1 – 2,65 miliarde lei), în funcție de scenariul de implementare și de eventuala prelungire a concesiunii.

Prin aceste proiecte, autoritățile locale urmăresc creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile, reducerea costurilor cu electricitatea pentru instituțiile publice și modernizarea sistemului centralizat de termoficare, într-un context în care securitatea energetică și tranziția către energie mai puțin poluantă devin priorități majore pentru oraș. În total, cele trei proiecte aflate în diferite stagii de licitaţie au o valoare astronomică: circa 520 de milioane de euro fără TVA.

Primăria Craiova a lansat ieri în licitaţie publică cel mai nou proiect dintre cele trei expuse mai sus, pentru desemnarea unei firme care să instaleze sistemele de baterii de stocare a energiei electrice ce va fi produsă de o altă firmă prin panouri fotovoltaice, firmă care va fi aleasă în urma unei licitaţii aflate deja în derulare în faza finală.

Cele două licitaţii sunt legate între ele şi sunt complementare. Primul scos la licitaţie a fost cel referitor la instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova destinată entităţilor publice. Valoarea estimată a contractului este de 28.663.481,00 lei (exclusiv TVA), iar contractul va fi pus în practică pe unul dintre terenurile achiziţionate de primărie, situat în apropierea actualului CET 2 din Bariera Vâlcii în cel mult un an din momentul în care primăria dă ordinul de începere. Potrivit caietului de sarcini firma câştigătoare trebuie să construiască o centrală fotovoltaică alimentată de parcul de panouri fotovoltaice, dimensionată la o capacitate de producţie de 6201,6 kWp. În prezent, licitaţia este în faza de deliberare de circa două săptămâni.

Revenind la licitaţia lansată ieri, ea se referă la cea de-a doua componentă de alimentare cu energie electrică produsă din resurse regenerabile. Este vorba despre montarea unor sisteme de stocare a respectivei energii fără de care doar producerea din resurse solare şi utilizarea ei ar fi limitate la perioada în care este vreme însorită. Acest proiect are o valoarea estimată de 23 de milioane de lei fără TVA.

Ce prespune montarea bateriilor

Potrivit anunţului, „prezenta achiziție de servicii și lucrări este inițiată în contextul implementării obiectivului de investiții privind instalarea unei instalații de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) în cadrul centralei fotovoltaice a Municipiului Craiova, ca parte a strategiei locale de dezvoltare a infrastructurii energetice sustenabile și de creștere a capacității de integrare a surselor regenerabile de energie. Necesitatea realizării investiției este fundamentată pe evoluția consumului energetic la nivelul municipiului, pe cerințele de stabilitate și flexibilitate ale sistemului energetic local, precum și pe obiectivele de tranziție energetică și decarbonizare asumate prin documentele strategice naționale și europene. Implementarea unui sistem de stocare a energiei electrice permite optimizarea funcționării centralei fotovoltaice existente, creșterea gradului de autoconsum, reducerea pierderilor energetice, echilibrarea fluxurilor de energie și creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică“.

Durata contractului este de 69 luni şi ea se referă la durata de prestare a serviciilor şi de executie a lucrarilor conform cerinţelor caietului de sarcini: proiectare – 15 zile de la data primirii ordinului administrativ de începere a activității de proiectare;- executie: 8 luni şi garanție a lucrărilor de minim 5 ani (60 de luni) de la recepția la terminarea lucrărilor, atât pentru lucrările executate cât și pentru dotările, echipamentele, utilajele si instalatiile montate.

„Conform Studiului de Fezabilitate întocmit de SC Red Socket SRL, varianta recomandată este Scenariul 1 – BESSLFP cointainerizat, cuplare AC, ce reprezintă soluţia optimă tehnic şi economic, datorită compatibilităţii totale cu infrastructura electrică existentă, costurilor reduse de implementare şi mentenanţă, siguranţei ridicate şi duratei lungi de viaţă“, se arată în anunţ. Instalaţia va avea următorii parametri tehnici generali: putere nominală BESS – 5,3 MW, capacitate utilă de stocare – 21, 2 MWh şi o durată nominală de descărcare de 4 ore.

Dacă licitaţiile decurg fără probleme la ambele licitaţii şi firmele respectă termenele prevăzute în contractele pe care le vor semna, Craiova ar putea folosi energie solară pentru iluminatul public şi al instituţiilor publice cel mai târziu în vara anului viitor.

Centrala în cogenerare, cel mai scump proiect

De departe, însă, cea mai importantă şi valoroasă licitaţie este cea referitoare la construirea unei noi centrale care să furnizeze căldură şi apă caldă craiovenilor. După problemele de astă iarnă când oraşului a rămas în frig din cauza problemelor tehnice pe care le are actualul furnizor aflat în insolvenţă, CET 2 din Bariera Vâlcii, Primăria Craiova a decis să construiască o nouă centrală. Pentru că un astfel de proiect costă foarte mult, municipalitatea a lansat în licitaţie publică concesionarea activităţii de producere a energiei termice şi electrice bazate pe cogenerare și/ sau surse regenerabile de energie pentru o perioada de 12 ani cu posibilitatea de prelungire cu încă cinci ani.

„Autoritatea/entitatea contractantă intenționează să realizeze un Sistem de Producere nou, care să asigure energia termică necesară în SACET Craiova și în acest sens a fundamentat necesitatea și oportunitatea realizării acestui proiect. Din cauza constrângerilor financiare, este necesară atragerea unui investitor privat care să realizeze o nouă sursă de producere a energiei termice. Pentru a îndeplini criteriile de calificare ca sistem eficient de încălzire și răcire centralizată, soluția tehnică propusă trebuie să asigure un sistem care utilizează cel puțin următoarele categorii: cogenerare: 80 % energie termică cogenerată de înaltă eficiență sau o combinație a următoarelor tipuri de energie termică care intră în rețeaua de transport: energie din surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare, unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 10%, iar ponderea totală a energiei din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă eficiență este de cel puțin 50%.

Autoritatea a decis că singura opțiune fezabilă în acest moment este forma de delegare a activității de producere din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică către o societate cu capital social 100 % privat prin concesiune. Delegarea prin concesiune a activității de producere energie termică și electrică, bazate pe cogenerare și/ sau surse regenerabile de energie din Mun. Craiova pentru o perioada de 12 ani se va realiza în conformitate cu cerințele documentatiei de atribuire întocmită de consultantul ELSACO ESCO SRL și aprobată prin HCL nr. 450/2025.

Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 2.058.711.000 lei și 2.599.741.500 lei (exclusiv TVA), fiind compusă din: valoarea investiției din surse proprii ale delegatului (etapa investițională): 976.650.000 lei (excl. TVA); – cifra de afaceri estimată a operatorului pe o perioadă de 10 ani (etapa de operare): 1.082.061.000 lei (excl. TVA); – valoarea posibilității de prelungire cu 5 ani a contractului: 541.030.500 lei (excl. TVA). Valoarea minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată raportată la durata contractului de 12 ani (etapa investițională – maxim 2 ani și etapa de operare -10 ani), în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele, iar valoarea maximă a intervalului include și valoarea posibilității de prelungire cu 5 ani a contractului“, se arată în anunţul de participare la licitaţie.

Ce au dorit să afle firmele interesate

Anunţul a trezit interesul mai multor firme care au cerut şi clarificări. Din acest proces de întrebare – răspuns, am aflat că primăria ar putea concesiona pe o perioadă de 49 de ani sau chiar vinde terenul pe care ar urma să fie ridicată centrala în cogenerare, adică tot în zona unde va funcţiona şi centrala electrică de care vorbeam mai sus.

În sesiunea de clarificări din cadrul procedurii de licitaţie au apărut mai multe întrebări.

„Vă rugăm să confirmaţi dacă opţiunea de prelungire cu 5 ani a contractului de concesiune este exercitată exclusiv la discreţia Autorităţii şi în ce condiţii“

Răspunsul primăriei: „Durata delegării poate fi prelungită o singură dată pentru cinci ani sau pentru orice altă perioadă ce va fi permisă de lege. La împlinirea termenului de 15 ani, la cererea concesionarului, cu acordul concedentului, contractul de concesiune pentru teren poate fi prelungit până la împlinirea perioadei de 49 de ani sau terenul respectiv poate fi vândut de către concedent“.

„Vă rugăm să confirmaţi că pragul minim de 250.000 de MWh/an se aplică exclusiv energiei termice livrate către SACET Craiova cu excluderea explicită a consumatorilor industriali( ex Ford Otosan). În situaţia în care cantitatea anuală de energie termică livrată către Sacet Craiova scade sub pragul de 250.000 MWh/an din motive neimputabile concesionarului mecanismul de restabilire a echilibrului economico-financiar se aplică automat sau este supus unei decizii discreţionare a părţilor?“, a fost o altă întrebare.

Răspuns: „Confirmăm că pragul minim se aplică exclusiv energiei termice livrate către Sacet cu excluderea explicită a consumatorului industrial Ford Otosan. Potrivit art. 5 din caietul de sarcini, dacă vânzările scad sub valoarea de 250.000 de MWh echilibrul economico-financiar este alterat, iar delegatul şi delegatarul se întâlnesc pentru a negocia măsurile de restabilire a echilibrului contractual. El este supus unui proces de negociere între părţi“.

Altă întrebare: „Vă rugăm să confirmaţi că furnizarea de energie termică către Ford Otosan nu face parte din obligaţiile garantate ale concesionarului şi este supusă unor negocieri contractuale bilaterale separate. Autoritatea are în vedere sau susţine încheierea unui contract de furnizare pe termen lung sau cadrul actual de reînnoire anuală rămâne flexibil?“

Răspuns: „Delegatul şi consumatorul negociază condiţiile de furnizare a energiei termice“. O altă întrebare a vizat prelungirea termenului limită de doi ani pentru construirea propriu-zisă a centralei. „Termenul de 31.07.2028 reprezintă data limită pentru punerea în funcţiune comercială integrală a sistemului de producere, asumat de cele două părţi, dar acest termen va fi prelungit cu perioada necesară obţinerii avizelor pentru construirea şi punerea în funcţiune a centralei“, a răspuns primăria.

Pe 9 martie, adică ieri, s-a împlinit termenul până la care firmele trebuia să depună oferte. Potrivit informaţiilor obţinute de GdS de la Primăria Craiova, mai multe firme ar fi depus oferte, detalii urmând să fie furnizate în cel mai scurt timp.