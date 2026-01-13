-1.6 C
Gorj: Un bărbat din Motru, agresiv cu familia după consum de alcool. Poliția a emis ordin de protecție

De Mariana BUTNARIU
Un tânăr de 38 de ani a distrus ușa apartamentului părinților și a agresat-o fizic pe mama sa, fiind cercetat pentru violență în familie
Polițiștii din Motru au fost sesizați, ieri, prin apelul 112 de un tânăr de 28 de ani cu privire la comportamentul agresiv al unchiului său, în vârstă de 38 de ani, la domiciliul părinților.

La fața locului, oamenii legii au constatat că bărbatul, pe fondul consumului de alcool, a spart geamul ușii camerei apelantului, creând o stare de temere pentru părinți. Totodată, în urmă cu două zile, acesta ar fi lovit-o cu pumnul pe mama sa, provocându-i o tumefiere în zona ochiului.

Ca urmare, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cele două victime, conform procedurilor prevăzute de OMAI 146/2018. Verificările ulterioare au arătat că nu au existat conflicte anterioare sesizate între cei implicați.

A fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, iar autorul agresiunilor este cercetat de poliție.

