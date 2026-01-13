Gorj: Furt de energie descoperit la o pensiune din Rânca

-1.6 C
Craiova
marți, 13 ianuarie, 2026
De Mariana BUTNARIU
Furt de energie descoperit la o pensiune din Rânca

Polițiștii din Novaci au fost sesizați, ieri, de un bărbat de 61 de ani, inspector de teren al unei societăți de distribuție a energiei electrice, despre sustragerea ilegală a energiei electrice la o pensiune din Rânca.

La fața locului, polițiștii au descoperit că pensiunea, administrată de o femeie de 69 de ani, era racordată clandestin la rețeaua electrică printr-un cablu subteran improvizat. Nu exista contor și nu exista contract de furnizare. S-a întocmit dosar penal pentru furt de energie electrică.

