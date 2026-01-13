Patriarhia critică proiectul de lege pentru legalizarea prostituției: „Contrar demnității umane”

Patriarhia Română a reacționat ferm la proiectul de lege depus de deputatul Ion Iordache (PNL) care propune autorizarea „activităților de natură sexuală”. Conform comunicatului oficial, BOR susține că „prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar” și că legiferarea acesteia „nu va conduce la eradicarea traficului de persoane”.

„Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea faţă de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane”, se arată în comunicat.

Biserica subliniază că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției, care afirmă că aceasta este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”.

Potrivit Patriarhiei, legalizarea prostituției ar putea „favoriza proliferarea unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”.

Proiectul de lege

Deputatul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, a depus proiectul de lege la Camera Deputaților, cu susținerea unor colegi din PNL și a unui parlamentar PSD. Propunerea prevede autorizarea spațiilor pentru desfășurarea serviciilor sexuale și a persoanelor care le oferă, cu scopul declarat de a proteja sănătatea și demnitatea participanților, precum și prevenirea exploatării și traficului de persoane.

De asemenea, legea urmărește „asigurarea exercitării activităților de natură sexuală în condiții de legalitate” și „crearea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute”.

Patriarhia Română reafirmă importanța exprimării unei poziții publice ferme ori de câte ori inițiative legislative contravin valorilor morale și învățăturii Bisericii Ortodoxe Române.

