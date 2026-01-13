După 18 ani, „La Măruță” se încheie: AI schimbă jocul în televiziune

ProTV a anunțat oprirea emisiunii „La Măruță”, după 18 ani, fără consultarea lui Cătălin Măruță, potrivit Pagina de Media. Emisiunea va continua până pe 6 februarie și a implicat o echipă de aproximativ 40 de persoane: jurnaliști, cameramani, editori și alte specialități.

Decizia reflectă atât costurile mari ale producției, cât și transformările digitale ale televiziunii. ProTV a creat recent un departament de Inteligență Artificială (AI), care a început să preia realizarea automată a spoturilor de promovare. Studiile arată că algoritmii prioritizează eficiența și tendințele consumatorilor, ceea ce afectează modul în care sunt promovate și produse conținuturile media.

Pe termen larg, tendința de automatizare și algoritmizare afectează diverse profesii, de la creativi și jurnaliști, la avocați și muncitori calificați, favorizând procesele automate în detrimentul echipelor tradiționale. Comunicatul ProTV vorbește despre „adaptarea strategiei de conținut” pentru publicul TV și digital, fără a menționa explicit impactul AI asupra echipei.

Decizia și modul în care a fost comunicată reflectă un semnal mai larg: transformările digitale și AI vor influența tot mai mult locurile de muncă în diverse industrii.

