(VIDEO) Globurile de Aur 2026: Cum vedetele au redefinit stilul modern pe covorul roșu

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

La Globurile de Aur din acest an, vedetele au ales ținute care reflectă vremurile moderne: confortabile, purtabile și cu o frumusețe neobișnuită, în contrast cu moda trecutului dominată de vintage sau de look-uri virale menite să devină meme.

Trenduri majore pe covorul roșu

  • Rochii în mișcare: Renate Reinsve a purtat o rochie Louis Vuitton cu franjuri lungi, care se mișcau la fiecare pas, aducând dinamism pe covorul roșu.
  • Confort și eleganță: Tessa Thompson a ales o rochie chartreuse Balenciaga, elegantă și aproape confortabilă, combinând stilul cu un mesaj politic discret („Be Good”).
  • Eleganță discretă și șic morocănos: Ayo Edebiri a purtat o rochie Chanel neagră din catifea, cu broșe pe umeri, definind un stil sofisticat fără ostentație.
  • Referințe artistice și istorice: Zoey Deutch a purtat o rochie Prada plisată, inspirată de Art Deco, evocând spiritul cinematic fără a copia direct trecutul.
  • Exprimarea libertății personale: Jennifer Lawrence și Emma Stone au arătat cum femeile pot combina eleganța cu confortul și propria expresie stilistică.
  • Celebration of the body: Teyana Taylor a purtat o rochie Schiaparelli neagră satinată, personalizată, combinată cu un tanga argintiu cu strasuri, redefinind modul de a celebra corpul feminin fără vulgaritate.

Mesajul general

Moda la Globurile de Aur 2026 a fost despre prezent, confort și expresie personală, cu puține declarații politice evidente, dar cu subtilități în detalii, potivit CNN. Vedetele nu doar că au purtat haine, ci au transmis o nouă definiție a glamourului modern – un echilibru între tradiție, șic, confort și libertatea de expresie.

