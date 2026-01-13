Protest masiv al agricultorilor la Paris față de importurile sud-americane

Marți, fermierii francezi au condus aproximativ 350 de tractoare în Paris, pentru a doua oară într-o săptămână, protestând împotriva acordului comercial UE-Mercosur, pe care îl consideră o amenințare la adresa agriculturii locale. Fermierii susțin că importurile mai ieftine din America de Sud creează o concurență neloială și subminează producția franceză.

Sindicate și organizații implicate

Demonstrația a fost organizată de FNSEA, unul dintre cele mai mari sindicate agricole din Franța. Un alt sindicat, Coordination Rurale, a organizat o demonstrație surpriză săptămâna trecută lângă Turnul Eiffel și Arcul de Triumf.

Poliția a estimat prezența a aproximativ 350 de tractoare la protestul de marți, cu convoaie adunate lângă Arcul de Triumf și clădirea Parlamentului francez.

Motivația protestelor

Damien Greffin, vicepreședinte al FNSEA, a declarat că acordul Mercosur va permite importuri de bunuri străine care nu respectă standardele agriculturii franceze și care ar putea înlocui produsele locale. Fermierii plănuiesc și o demonstrație la Parlamentul European din Strasbourg pe 20 ianuarie.

Aprobarea acordului de către majoritatea statelor UE, în ciuda opoziției Franței, a intensificat presiunea asupra guvernului președintelui Emmanuel Macron, în timp ce partidele de opoziție au depus moțiuni de neîncredere.

Guillaume Lefort, agricultor din Seine-et-Marne, a subliniat că agricultura traversează o criză fără precedent și că fermierii trebuie să-și facă auzite vocile, potrivit France 24.

