Marine Le Pen face apel la condamnarea pentru corupție, cu miza candidaturii la prezidențialele din 2027

Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, revine marți în instanță pentru a face apel la condamnarea sa pentru corupție, într-un demers care ar putea decide viitorul ambițiilor sale prezidențiale din 2027. Condamnarea, pronunțată anul trecut, i-a impus o interdicție de cinci ani de a candida pentru funcții publice, ceea ce o exclude practic din cursa pentru Palatul Élysée.

O carieră politică pusă sub semnul întrebării

În vârstă de 57 de ani, Marine Le Pen se află în fața celui mai mare obstacol din cariera sa politică, potrivit France 24. Condamnarea vizează utilizarea unor locuri de muncă fictive în Parlamentul European pentru a redirecționa fonduri către partidul său, Adunarea Națională (RN), în vederea angajării de personal în Franța. Le Pen respinge acuzațiile și susține că este victima unei „ținte politice”, afirmând că procurorii urmăresc „moartea sa politică”.

De la Frontul Național la Adunarea Națională

Marine Le Pen a preluat conducerea Frontului Național în 2011 de la tatăl său, Jean-Marie Le Pen, una dintre figurile fondatoare ale extremei drepte franceze postbelice. Pentru a se distanța de trecutul marcat de declarații antisemite și rasiste, ea a redenumit partidul Adunarea Națională și a promovat o strategie de „de-demonizare”.

Această schimbare de imagine a contribuit la creșterea popularității partidului. În alegerile legislative anticipate din vara anului 2023, RN a devenit cel mai mare partid individual din Adunarea Națională, deși nu a obținut majoritatea absolută.

Critici persistente și susținere populară

În ciuda succesului electoral, criticii continuă să acuze RN de rasism latent, de legături întârziate cu Rusia după invazia Ucrainei și de practici financiare discutabile – acuzații negate constant de Le Pen.

Exploatând temerile legate de imigrație și creșterea costului vieții, Le Pen era considerată favorită pentru alegerile prezidențiale din 2027, după trei tentative eșuate.

Planul de rezervă: Jordan Bardella

Conștientă de riscurile juridice, Le Pen l-a desemnat pe protejatul său, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, lider al RN, drept posibil candidat de rezervă. Un sondaj din noiembrie arată că Bardella ar câștiga turul doi al prezidențialelor din 2027, indiferent de adversar.

„Bardella poate câștiga în locul meu”, declara Le Pen în decembrie pentru La Tribune Dimanche.

Un trecut personal marcat de controverse

Viața politică a lui Marine Le Pen a fost profund influențată de figura tatălui său, Jean-Marie Le Pen, veteran al războiului din Algeria și cunoscut pentru afirmațiile sale extremiste. În 2011, Marine Le Pen l-a exclus din partid, un gest care a contribuit la atenuarea imaginii toxice a RN, dar care i-a provocat o suferință personală profundă.

După moartea tatălui său anul trecut, la vârsta de 96 de ani, Le Pen a vorbit deschis despre durerea și regretul resimțite.

„Nu mă voi ierta niciodată pentru că l-am expulzat”, a declarat ea, descriindu-l drept un „războinic” și recunoscând că decizia i-a provocat „o durere imensă”.

