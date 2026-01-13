Poliția spaniolă confiscă aproape 10 tone de cocaină pe o navă în largul Insulelor Canare

Poliția spaniolă a efectuat cea mai mare captură de cocaină pe mare, confiscând aproape 10 tone de droguri ascunse într-o navă comercială care transporta sare, aflată în largul Insulelor Canare. Operațiunea a avut loc luni, 12 ianuarie 2026, și marchează un record pentru autoritățile spaniole.

Operațiune internațională „Marea Albă”

Nava suspectă, care plecase din Brazilia, a fost identificată de detectivi și procurori antidrog care investighează o rețea criminală multinațională implicată în trafic de cocaină din America de Sud către Europa. La bordul navei, aflată la 535 km de coastă, ofițerii au confiscat 294 de baloți de cocaină ascunși în transportul de sare, în total 9.994 kg de droguri. De asemenea, a fost descoperită o armă de foc folosită pentru protecția transportului, potrivit The Guardian.

Treisprezece persoane au fost arestate, iar nava, rămasă fără combustibil, a fost remorcată în portul Santa Cruz de Tenerife.

Operațiunea, supranumită „Marea Albă”, a fost desfășurată în cooperare cu poliția federală braziliană, Administrația pentru Controlul Drogurilor din SUA, Agenția Națională pentru Criminalitate din Marea Britanie, precum și autoritățile franceze și portugheze.

Impact asupra traficului internațional de droguri

Policía Nacional a subliniat că această acțiune reprezintă „o lovitură decisivă dată rețelelor criminale internaționale implicate în traficul maritim de cocaină”, demonstrând eficacitatea cooperării internaționale în combaterea drogurilor.

Recordul anterior al Spaniei pentru cea mai mare cantitate de cocaină confiscată pe mare era de 7,5 tone, recuperate de pe un trauler în 1999.

Contextul traficului de droguri în Spania

În 2024, autoritățile spaniole au interceptat cea mai mare încărcătură de cocaină ajunsă vreodată în țară, peste 13 tone, ascunsă într-un container cu banane din Ecuador. În total, în 2024, poliția și vama spaniolă au confiscat 123 de tone de cocaină, comparativ cu 118 tone în 2023 și 58 de tone în 2022, evidențiind o creștere constantă a interceptărilor.

