BBC va cere respingerea procesului de defăimare de 5 miliarde de dolari intentat de Donald Trump

BBC va depune o moțiune prin care solicită respingerea procesului de defăimare intentat de președintele american Donald Trump, legat de modul în care discursul său din 6 ianuarie 2021 a fost editat într-un documentar al emisiunii Panorama.

Trump a intentat luna trecută un proces de 5 miliarde de dolari (3,7 miliarde de lire sterline) într-o instanță din Florida, acuzând BBC de defăimare și de încălcarea legislației privind practicile comerciale.

BBC contestă jurisdicția și temeiul legal al procesului

Potrivit documentelor depuse luni, BBC va argumenta că instanța din Florida nu are „jurisdicție personală” asupra corporației, că locul ales pentru judecată este „nepotrivit” și că Trump „nu a formulat o pretenție validă”.

Deși BBC și-a cerut anterior scuze pentru modul în care a fost editat discursul, corporația a respins cererile de despăgubire și a susținut că nu există temei legal pentru o acuzație de defăimare.

Programul nu a fost difuzat în SUA, susține BBC

BBC afirmă că documentarul Panorama nu a fost difuzat în Statele Unite și, prin urmare, nu l-a defăimat pe președintele american. Trump a susținut că programul a fost disponibil pe platforma BritBox, lucru negat de BBC.

Postul mai susține că Trump nu a demonstrat existența unui prejudiciu real, subliniind că acesta a fost reales după difuzarea documentarului și a câștigat statul Florida cu o majoritate covârșitoare.

Disputa privind editarea discursului din 6 ianuarie

Controversa vizează un fragment de aproximativ 15 secunde dintr-un documentar de o oră. În discursul original din 6 ianuarie 2021, Trump a spus, la momente diferite:

„Vom merge la Capitoliu și vom încuraja senatorii și congresmenii noștri”

„Și luptăm. Luptăm ca naiba”, la peste 50 de minute distanță

În documentarul Panorama, cele două afirmații au fost montate consecutiv, creând impresia unui apel direct la violență. BBC a recunoscut ulterior că editarea a dat „o impresie greșită”, dar a respins ideea că acest lucru ar constitui defăimare sau că ar fi fost realizat cu „rea-voință reală”.

Consecințe interne la BBC

O notă internă a BBC, făcută publică în noiembrie, a criticat sever modul în care a fost editat materialul. Scandalul a dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Procesul ar putea ajunge în instanță în 2027

În documentele judiciare recente, BBC a cerut instanței să suspende procedurile de schimb de probe până la soluționarea moțiunii de respingere. Dacă procesul va continua, o dată preliminară pentru judecată a fost indicată pentru anul 2027.

