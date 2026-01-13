Rusia lansează cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an asupra Ucrainei

Forțele ruse au lansat marți dimineață cel mai concentrat și intens val de atacuri cu rachete din acest an asupra Ucrainei, potrivit oficialilor ucraineni și relatărilor din presa locală. Atacurile au provocat cel puțin patru morți și mai mulți răniți, iar la Kiev au fost impuse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică, după avarierea infrastructurii critice.

Kievul, vizat de un atac „scurt, dar intens”

Operatorul de rețea Ukrenergo a anunțat că a introdus pene de curent de urgență în capitală, în urma atacurilor. Șeful administrației militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a descris loviturile drept un atac cu rachete „scurt, dar intens”.

Compania energetică privată DTEK a declarat că unul dintre atacuri a avariat grav echipamentele unei centrale termice, afectând capacitatea de producție a energiei.

Zeci de rachete lansate într-un interval de o oră

Canale ucrainene de monitorizare de pe Telegram au raportat că aproximativ 20 de rachete balistice au fost lansate într-un interval de circa o oră, ceea ce ar reprezenta cel mai susținut atac cu rachete din acest an. Agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica independent aceste informații.

Forțele armate ale Ucrainei nu au oferit imediat detalii privind amploarea atacului, iar Rusia nu a comentat oficial loviturile, potrivit Reuters.

Victime și distrugeri la Harkov

În regiunea Harkov, situată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia, guvernatorul regional Oleh Syniehubov a declarat că patru persoane au fost ucise într-un atac asupra periferiei orașului. Alte șase persoane au fost rănite.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a precizat că o rachetă a lovit un terminal poștal, distrugând mai multe clădiri și declanșând incendii pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Salvatorii au evacuat în siguranță 30 de persoane, inclusiv două scoase de sub dărâmături.

Atacuri și în sudul Ucrainei

În orașul-port Odesa, din sudul țării, cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor nocturne. Autoritățile au raportat incendii la o clădire nouă neutilizată, un centru de fitness și o școală profesională.

Infrastructura energetică, o țintă constantă

De la lansarea invaziei la scară largă în februarie 2022, Rusia a vizat în mod repetat sistemul energetic al Ucrainei cu rachete și drone, încercând să perturbe alimentarea cu electricitate și încălzire, în special în sezonul rece. Ucraina se confruntă cu dificultăți tot mai mari în interceptarea valurilor masive de atacuri aeriene.

