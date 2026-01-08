0.1 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
Depistați la volan sub influența alcoolului: doi șoferi din Dolj sancționați

De Mariana BUTNARIU
În ultimele 24 de ore, polițiștii din județul Dolj au depistat doi bărbați care conduceau autoturisme sub influența alcoolului. Concentrațiile înregistrate de aparatele etilotest au fost de 0,51 și 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.

Polițiștii din Rast au depistat, azi noapte, un bărbat, din comuna Bistreț, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Dunării. Întrucât prezenta halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ieri, polițiști din craioveni au depistat un bărbat, de 52 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rîului. Și acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ambii conducători auto au fost conduși la unități medicale, unde le-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool. Probele biologice vor fi înaintate IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Acțiunile pentru reducerea riscului rutier vor fi continuate de polițiști. Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie și indicaţiile poliţiştilor din teren.

