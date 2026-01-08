Trafic de droguri în Gorj. Șase persoane condamnate, un minor internat într-un centru educativ

Șase persoane, între care cinci adulți și un minor, au fost condamnate în dosarul de trafic de droguri de risc și mare risc de către Tribunalul Gorj. Pedepsele principale variază între 2 ani și 8 luni și 4 ani și 3 luni de închisoare, doi dintre inculpați executând pedepsele în regim de detenție, iar alți doi beneficiind de suspendare sub supraveghere. Minorul implicat a fost internat într-un centru educativ pentru o perioadă de un an.
Condamnări principale și accesorii:
- Popa Silviu-Alexandru
- Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (218 acte materiale)
- Pedeapsă principală: 3 ani și 4 luni închisoare
- Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani
- Măsuri accesorii: confiscarea sumelor de bani și droguri pentru distrugere; scădere din pedeapsă a duratei arestului preventiv (24.07.2025 – zi)
- Măsură menținută: arest preventiv
- Muntean Septimiu-Ioan
- Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (10 acte materiale)
- Pedeapsă principală: 3 ani închisoare
- Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani
- Suspendare revocată a unei pedepse anterioare; pedeapsă rezultantă: 4 ani și 3 luni închisoare
- Măsură menținută: arest preventiv
- Panaite Dino-Alin
- Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (243 acte materiale)
- Pedeapsă principală: 3 ani și 6 luni închisoare
- Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani
- Măsuri accesorii: scădere din pedeapsă a duratei arestului preventiv (24.07.2025 – zi)
- Măsură menținută: arest preventiv
- Apetrei Sebastian-Constantin
- Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (27 acte materiale)
- Pedeapsă principală: 2 ani și 8 luni închisoare
- Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 2 ani
- Suspendare sub supraveghere: 3 ani
- Măsuri de supraveghere: prezentarea la probațiune, vizite consilier, comunicarea schimbărilor de locuință/loc de muncă, muncă neremunerată în folosul comunității 100 zile, curs de pregătire școlară/profesională
- Băjănaru Iulian-Alexandru
- Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (2 acte materiale)
- Pedeapsă principală: 3 ani închisoare
- Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani
- Suspendare sub supraveghere: 4 ani
- Măsuri de supraveghere: prezentarea la probațiune, programe de reintegrare socială, muncă neremunerată în folosul comunității 120 zile
- Minor P.C. (n. 11.10.2007)
- Infracțiune: trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată (36 acte materiale)
- Măsură educativă: internare într-un centru educativ pe 1 an
Confiscări și măsuri suplimentare:
- Droguri de risc și mare risc, precum și bunuri folosite în activitatea infracțională, confiscate și distruse (cu păstrarea de contraprobe)
- Sume de bani confiscate:
- Popa Silviu-Alexandru: 6.900 lei
- Muntean Septimiu-Ioan: 6.600 lei
- Măsuri asigurătorii menținute asupra unor sume suplimentare
- Cheltuieli judiciare: fiecare inculpat adult – 5.000 lei, minor P.C. – 2.000 lei
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
