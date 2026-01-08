Trafic de droguri în Gorj. Șase persoane condamnate, un minor internat într-un centru educativ

Șase persoane, între care cinci adulți și un minor, au fost condamnate în dosarul de trafic de droguri de risc și mare risc de către Tribunalul Gorj. Pedepsele principale variază între 2 ani și 8 luni și 4 ani și 3 luni de închisoare, doi dintre inculpați executând pedepsele în regim de detenție, iar alți doi beneficiind de suspendare sub supraveghere. Minorul implicat a fost internat într-un centru educativ pentru o perioadă de un an.

Condamnări principale și accesorii:

Popa Silviu-Alexandru Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (218 acte materiale)

Pedeapsă principală: 3 ani și 4 luni închisoare

Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani

Măsuri accesorii: confiscarea sumelor de bani și droguri pentru distrugere; scădere din pedeapsă a duratei arestului preventiv (24.07.2025 – zi)

Măsură menținută: arest preventiv Muntean Septimiu-Ioan Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (10 acte materiale)

Pedeapsă principală: 3 ani închisoare

Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani

Suspendare revocată a unei pedepse anterioare; pedeapsă rezultantă: 4 ani și 3 luni închisoare

Măsură menținută: arest preventiv Panaite Dino-Alin Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (243 acte materiale)

Pedeapsă principală: 3 ani și 6 luni închisoare

Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani

Măsuri accesorii: scădere din pedeapsă a duratei arestului preventiv (24.07.2025 – zi)

Măsură menținută: arest preventiv Apetrei Sebastian-Constantin Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (27 acte materiale)

Pedeapsă principală: 2 ani și 8 luni închisoare

Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 2 ani

Suspendare sub supraveghere: 3 ani

Măsuri de supraveghere: prezentarea la probațiune, vizite consilier, comunicarea schimbărilor de locuință/loc de muncă, muncă neremunerată în folosul comunității 100 zile, curs de pregătire școlară/profesională Băjănaru Iulian-Alexandru Infracțiune: trafic de droguri de risc în formă continuată (2 acte materiale)

Pedeapsă principală: 3 ani închisoare

Pedeapsă complementară: interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe 3 ani

Suspendare sub supraveghere: 4 ani

Măsuri de supraveghere: prezentarea la probațiune, programe de reintegrare socială, muncă neremunerată în folosul comunității 120 zile Minor P.C. (n. 11.10.2007) Infracțiune: trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată (36 acte materiale)

Măsură educativă: internare într-un centru educativ pe 1 an

Confiscări și măsuri suplimentare:

Droguri de risc și mare risc, precum și bunuri folosite în activitatea infracțională, confiscate și distruse (cu păstrarea de contraprobe)

Sume de bani confiscate: Popa Silviu-Alexandru: 6.900 lei Muntean Septimiu-Ioan: 6.600 lei

Măsuri asigurătorii menținute asupra unor sume suplimentare

Cheltuieli judiciare: fiecare inculpat adult – 5.000 lei, minor P.C. – 2.000 lei

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Citește și: Trafic alternativ pe Podul Prieteniei