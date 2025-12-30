Mehedinți: Accident rutier cu victimă pe DC 52, în satul Crăguiești

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a produs astăzi, pe DC 52, în satul Crăguiești, comuna Ilovăț. Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată prin apel de un bărbat de 36 de ani, implicat în eveniment.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului Rutier, care, în urma cercetărilor preliminare, au stabilit că un tânăr de 21 de ani, din comuna Șimian, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus de apelant.

În urma impactului, bărbatul de 36 de ani a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, au precizat reprezentanții poliției.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

