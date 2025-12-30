Bărbat înjunghiat pe o stradă din Craiova. Procurorii au deschis dosar pentru tentativă de omor

Un conflict spontan între vecini, soldat cu rănirea gravă a unui bărbat, a izbucnit aseară, în Craiova. Ancheta a fost preluată de un procuror criminalist.

Un incident violent a avut loc marți seară, pe strada Bucura din municipiul Craiova, unde un bărbat a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit între vecini. Polițiștii Secției 2 Craiova au fost sesizați la ora 21.51 cu privire la prezența unei persoane rănite grav.

La fața locului au fost direcționate mai multe patrule de ordine publică, care au identificat trei bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 33 de ani, toți din Craiova, vecini între ei. Potrivit primelor cercetări, între un bărbat de 28 de ani și unul de 33 de ani a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia un al treilea bărbat, în vârstă de 32 de ani, ar fi intervenit și l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 33 de ani.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată de urgență la spital. Starea sa nu a fost, deocamdată, detaliată de autorități.

Toate persoanele implicate în altercație au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Având în vedere gravitatea faptelor și circumstanțele producerii incidentului, cazul a fost preluat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. A fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu criminaliști, sub coordonarea directă a procurorului de caz. În cursul zilei de astăzi urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.

