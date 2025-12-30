Limitarea numărului de câini şi pisici, suspendată de Tribunalul Dolj. Craiovenii îşi pot păstra animalele de companie în apartamente. Deocamdată

O craioveancă a reușit să suspende în instanță articolul dintr-un HCL aprobat luna trecută, prin care primăria limita numărul câinilor și pisicilor crescute în apartament.

Instanța Tribunalului Dolj a decis, ieri, suspendarea art. 1 din HCL 472/27.11.2025 prin care Primaria Craiova cere limitarea numarului de animale în apartamente respectiv doi câini sau două pisici. Craioveanca Popescu Iuliana spune că are patru pisici, iar hotărârea Consiliului Local a fost pentru ea ca un trăsnet, fiindcă nu putea să renunțe la două dintre animalele de companie. Prin urmare, craioveanca a decis să meargă în instanță.

„Admite cererea formulată de reclamanta Popescu Iuliana în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Craiova. Suspendă executarea art. 1 din HCL nr. 472/27.11.2025 în ce priveşte modificarea art. 24 alin. 1 lit. b din HCL nr. 107/2021, până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a acestui act administrativ. Executorie de drept. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 20 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi 29.12.2025”, se arată în minuta Tribunalului Dolj. După cum se observă, instanţa s-a pronunţat pe suspendarea executării hotărârii de consiliu, iar decizia de ieri poate fi atacată. Într-un alt proces pe fond s-a solicitat anularea prevederii din HCL 472 referitoare la limitarea numărului de animale de companie care pot fi deţinute într-un apartament. Practic, decizia de ieri doar suspendă aplicarea hotărârii de consiliu, nu o anulează.

Dar ce prevede articolul 24, alin 1, litera b care a fost suspendat de instanţă? Iată ce scrie în el:



Art.1. Se aprobă modificarea art.24 alin.1 din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2021 și va avea următorul conținut:

(…)b) Se interzice creșterea unui număr mai mare de 2 câini sau 2 pisici într-un apartament; puii nou-născuți proveniți de la animalele de companie deținute legal, pot fi păstrați în locuință, până la încheierea perioadei de alăptare, 3 luni de la naștere, fără a fi luaţi în considerare“.



Concret, decizia de suspendare a aplicării lui dă un răgaz deţinătorilor unui număr mai mare de animale de a le ţine în apartament. Dacă primăria va face recurs şi va câştiga va fi problematic pentru instituţie să pună HCL în aplicare până când nu se va o sentinţă definitivă pe fondul disputei. GdS a arătat încă de la adoptarea actului că Primăria Craiova nu a reuşit decât să-i antagonizeze pe iubitorii de animale, deoarece nu va avea pârghiile necesare de a-i obliga să renunţe la surplusul de animale din apartamente atât timp cât aceştia nu vor acorda acces reprezentanţilor lor în apartamente să le numere animalele.

„Cum să renunț la două pisici?“

Așa cum spuneam, craioveanca Popescu Iuliana spune că are patru pisici, iar hotărârea Consiliului Local a fost pentru ea ca un trăsnet, fiindcă nu putea să renunțe la două dintre animalele de companie. Prin urmare, craioveanca a decis să meargă în instanță.

“Am aflat că a intrat această hotărâre în vigoare. O hotărâre care arată o lipsă de empatie față de animale. Eu am patru pisici, le am de când sunt puiuți, sunt sterilizat… Acum ce să fac? Cum să renunț la două pisici? Am mers în instanță. Tribunalul mi-a dat câștig de cauză și a suspendat această hotărâre. Acum să vedem, orice va fi merg mai departe. Nu pot să renunț la aceste animăluțe, sunt ca și copiii mei. Nici nu concep să renunț la ele. Nu sunt de acord nici cu excesele, dar atâta timp cât animalele mele sunt îngrijite și nu deranjează, nu concep să renunț la ele. Eu nu pot să stau să accept această hotărâre care mi se pare total nedreaptă. “, spune Iuliana Popescu.

Avocatul reclamantei, Sorin Stănciulescu a precizat: „Important este efectul, am reușit să suspendăm această prevedere. Decizia este executorie, dar supusă recursului.Vom merge mai departe”.

Alte cereri în instanță

Craioveanca nu este singura care a atacat în instanță hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova. O solicitare în instanță a făcut și un ONG, Asociația Viața Animalelor, dar soluția nu a fost una favorabilă. Instanța a respins cererea de suspendare pe motiv de „lipsă de interes”. Reprezentanta Asociației spune, însă: „Vom face recurs, nu lăsăm lucrurile așa”.

Olguţa Vasilescu: „Cine are peste 2 câini sau pisici, probabil o să-i dea mai departe, la alţii“

Să ne reamintim mai jos cum a motivat Olguţa Vasilescu iniţierea acestei hotărâri adoptate la finalului lunii noiembrie

Pentru a da greutate proiectului, primarul a explicat că decizia finală a venit după ce o familie cu copii s-a plâns că urina celor 32 de pisici din apartamentul de deasupra a pătruns prin zid şi miroase îngrozitor. „Aș vrea să vorbesc și eu despre acest proiect de hotărâre, pe care l-am analizat mult timp. Asta după ce am avut foarte multe solicitări din partea unor proprietari de apartamente, care au spus că, efectiv, nu mai pot trăi în bloc din cauza mirosului, care este generat de multitudinea de câini și de pisici pe care le dețin alți proprietari de apartamente. Nu aș vrea să aduc în atenție decât ultimul caz, care ne-a și convins pe toți că e necesară această modificare. O familie, cu copii, care domiciliază într-un apartament, sub apartamentul cu 32 de pisici – uneori, în unele cazuri, și 50, că înțeleg că acolo se tot plimbă niște pisici: se aduc, se duc în altă parte, când vine poliția locală sau când vine DSV-ul ș.a.m.d..Cert e că urina de la pisicile respective a pătruns pur și simplu prin pereții locuinței acestei familii cu copii, care a spus că e inadmisibil așa ceva, că s-a adresat tuturor organelor competente, că nimeni n-a putut să dea nicio sancțiune, pentru că pur și simplu nu s-a gândit nimeni la astfel de aspecte. Și, atunci, ne-a solicitat ca, din partea Consiliului Local, să luăm, totuși, o decizie, pentru că nu au bani de un alt apartament, la acesta plătind rate, și nici nu este normal să suporte în fiecare zi mirosul şi ei, și ceilalți locatari. Atunci, am avut o discuție cu DSP, cu mai mulți factori implicați și am ajuns la concluzia că 2 câini sau 2 pisici sunt suficienți.

Ce se întâmplă cu proprietarii care au mai mulți? Probabil o să îi dea mai departe, la alții.Domnul Corâţu(cel de-al doilea viceprimar al Craiovei, din partea AUR- n.r.) a făcut un amendament care, din punctul meu de vedere, este perfect pertinent: ce se întâmplă cu căţeluşii şi pisicuţele care ar trebui să stea totuşi lângă femelă, ca să fie alăptaţi. Am fost de acord să rămână pe o perioadă de 3 luni, pentru că, pe urmă, în toate cazurile ar trebui să fie daţi către alţi proprietari. Nu mai vorbesc că avem campanii întregi de sterilizare şi adopţie care se fac permanent. În ceea ce priveşte celelalte sesizări primite, unele nu aveau nici un fel de legătură cu acest proiect de hotărâre. Din punctul nostru de vedere, după discuţiile pe care le-am avut, la un apartament unde este un condominiu, unde sunt multe familii, cu mulți copii ș.a.m.d., din punctul nostru de vedere și al altora este suficient 2 câini și două pisici. Sigur că cei care au mai mulți s-au opus, dar, pe ceilalți nu prea îi vede nimeni, decât în cazul în care strigă după ajutor, pentru că nu mai pot, cum a fost cazul familiei de tineri din Brazdă”, a explicat Olguţa Vasilescu