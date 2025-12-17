Șofer de TIR, înjunghiat de alt șofer după ce s-au certat pentru prioritate la rampa la descărcare

Şoferii a două TIR-uri s-au luat la ceartă, marţi seară, în Portul Constanţa, cu privire la prioritatea avută la rampa de descărcare a mijloacelor de transport.

Marţi, în jurul orei 21.35, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa – Secţia de Poliţie Port au fost sesizaţi, printr-un apel la numărul de urgenţe 112, cu privire la producerea unei agresiuni între doi conducători de camioane.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului, un bărbat de 38 de ani ar fi agresat, cu un obiect înţepător, un alt bărbat, de 29 de ani“, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.

Victima a fost transportată la spital.

