Bărbat reținut după un conflict violent pe strada Unirii din Târgu Jiu

Polițiști din Târgu Jiu – Biroul Rutier, aflați în timpul serviciului pe strada Unirii, s-au sesizat, ieri,din oficiu cu privire la un conflict izbucnit între două persoane.

Un bărbat de 33 de ani, din Târgu Jiu, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 38 de ani, lovindu-l cu pumnii și picioarele în urma unui conflict spontan.

La fața locului au intervenit rapid polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Biroului de Ordine Publică, care au aplanat situația. Au imobilizat agresorul și l-au condus la sediul poliției pentru audieri.

Victima a fost preluată de un echipaj al Ambulanței și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Deși i-au fost explicate prevederile Legii 26/2024, bărbatul de 38 de ani a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Acestuia i-a fost înmânată o cerere pentru a se putea adresa ulterior instanței.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe. Față de bărbatul de 33 de ani au extins cercetările pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj.

