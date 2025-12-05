Astăzi a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. România, dacă se va califica, va juca în grupa D, cu SUA, Australia și Paraguay.

La ceremonia propriu-zisă a participat activ și Donald Trump, alături de președinta Mexicului și prim-ministrul Canadei. Fiecare dintre ei a tras din urnă propria țară. Cele trei naționale au fost împărțite în grupele A, B și D. Ele au fost incluse în urna 1, evident, prin prisma statutului lor de organizatoare.

Cupa Mondială va fi organizată în 2026 de SUA, Mexic și Canada. Este o ediție cu adevărat istorică a turneului final, prima la care se califică 48 de echipe. La finalul lunii martie vom afla dacă România va fi una dintre acestea. Românii pot vedea în direct la TV prestigioasa gală a tragerii la sorți pentru grupele Campionatului Mondial 2026. Antena 1 va transmite tragerea la sorți de la ora 19:00, însă românii au și varianta contracost, Antena Play. Totodată, FIFA va transmite evenimentul atât pe site-ul oficial, cât și pe pagina de Youtube.

Grupe Cupa Mondială:

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud și play-off winner D (Cehia – Irlanda / Danemarca – Macedonia de Nord)

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar și play-off winner A (Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina / Italia – Irlanda de Nord)

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay și play-off winner C (Slovacia – Kosovo / Turcia – România)

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia și play-off winner B (Ucraina – Suedia / Polonia – Albania)

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și Irak – Bolivia / Surinam

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan și RD Congo – Noua Caledonie / Jamaica

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

