Filipe Coelho, fără pauze de respiro la Craiova: „Nu am timp să mă relaxez!“

Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Petrolul Ploiești, scor 4-0, în cadrul rundei a doua a grupelor Cupei României. Cu acest succes, Știința s-a „cocoțat“ pe primul loc în serie, cu maximum de puncte înainte de ultimul meci.

La finalul partidei, Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de jocul prestat de către elevii săi, dar și de rezultatul final. De asemenea, tehnicianul portughez a ținut să spună că din momentul în care a devenit principal în Bănie nu mai are cum să fie relaxat.

„Toți jucătorii sunt importanți pentru mine. Încercăm mereu să avem cel mai bun 11 și pentru acest meci așa am crezut că este cel mai bun 11. Am încercat să vorbesc cu toți jucătorii, am înțeles ce-și doresc și asta a fost. Jucători muncesc, îi văd la antrenament și sunt pregătiți.

Cred în toți și asta e. Trebuie să ne gândim mereu de la meci la meci. În următorul meci vreau să obțin trei puncte, asta e tot. Acum trebuie să ne odihnim. Băieții pot să se bucure puțin, pentru că mâine o să plecăm devreme și o să avem și antrenament. Este mult mai bine să fii jucător decât antrenor. Nu am timp ca antrenor să mă relaxez, nimeni din staff nu are timp să se relaxeze”, a spus Filipe Coelho.

Citește și: U Craiova a făcut „instrucție“ cu Petrolul și merge „ceas“ în Cupa României







