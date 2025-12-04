10.6 C
Știri de ultima orăSportFotbalU Craiova a făcut „instrucție“ cu Petrolul și merge „ceas“ în Cupa României

U Craiova a făcut „instrucție“ cu Petrolul și merge „ceas“ în Cupa României

De Tiberiu Cocora

Universitatea Craiova a făcut instrucție cu Petrolul, scor 4-0 și continuă, astfel, să meargă „ceas“ în Cupa României. Oltenii au dominat fără emoții, au impus ritmul de la un capăt la altul și au bifat încă un meci în care forța ofensivă și disciplina tactică au vorbit de la sine.

Știința a „rezolvat“ meciul, practic, în primele 20 minute. Romanchuk a deschis scorul în minutul …, reușind cel de-al 6-lea său gol pentru Universitatea. Monday Etim a dublat avantajul opt minute mai târziu, reușind să puncteze chiar în ziua în care a împlinit 27 de ani. Până la pauză au mai urmat o mulțime de ocazii la poarta „lupilor galbeni“, dar Băsceanu și din nou Etim nu s-au mai lipit la gol.

În partea secundă, Știința a lăsat piciorul de pe „accelerație“, dar tot a mai reușit să schimbe tabela. Crețu a făcut 3-0 în minutul 57, în urma unei devieri cu capul la o centrare a lui Anzor. Apoi, în minutul 85, georgianul a închis meciul cu o „scăriță“ deosebită peste portarul Bălbărău.

Petrolul: Bălbărău – Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu (46, Ricardinho) – Doukansy (46, Dongmo), Boțogan, Tolea (46, Jyry), Dulca (58, Mateiu), Rafinha – Doumtsios (57, Chică-Roșă). Antrenor: Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (46, Screciu), Stevanovic, Badelj (74, Fălcușan) – Teles (46, Bancu), Cicâldău (60, Anzor), A. Crețu, F. Ștefan – Houri, Etim, Băsceanu. Antrenor: Filipe Coelho.

