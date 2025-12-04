Handbal (f) / Ovidiu Mihăilă, dezamăgit de eșecul în fața Ungariei: „N-am avut maturitate!“

Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut cu 29-34 contra Ungariei în prima partidă din grupa principală a Campionatului Mondial, iar „tricolorele” nu mai au nicio șansă la calificarea în sferturile de finală.

Selecționerul României, Ovidiu Mihăilă, a oferit o primă reacție la finalul întâlnirii.

„Sunt supărat că am pierdut. Am avut momente bune, dar n-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea. Aici s-a făcut diferența, n-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile și am cedat posesia. Dar echipa asta e tânără, încercăm să construim pas cu pas pentru viitor.

Sper ca în altă zi să ne putem bate de la egal la egal cu toate echipele puternice ale lumii. Nu e ușor să pierzi două meciuri la rând, dar încerc să le ofer fetelor încredere pentru că mai avem două meciuri. E important să obținem cât de multe puncte putem și vom lupta pentru asta”, a declarat tehnicianul, citat de â Digi Sport.

Cel mai bun loc în grupă la care mai poate spera România după eșecul cu Ungaria este 3, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, „tricolorele” au nevoie de două victorii din următoarele partide. Mai întâi, vineri, 5 decembrie, de la ora 16:30, România va întâlni naționala Senegalului, iar duminică, 7 decembrie, de la ora 19:00, „tricolorele” vor încheia grupa cu un duel contra Elveției.

