Handbal (f) / Ungaria ne trimite, din nou, acasă! România nu mai poate ajunge în sferturile CM

România a pierdut în fața Ungariei, scor 29-34, în prima etapă din Main Round de la Campionatul Mondial de handbal feminin. În urma acestui eșec, șansele naționalei noastre de a mai prinde sferturile de finală s-au risipit.

România a început slab partida de la Rotterdam, comițând multe erori atât în atac, cât și în apărare. Nici poarta nu ne-a ajutat în prima parte a meciului, iar maghiarele s-au desprins la 5 goluri (10-5, 11-6, 12-7 și 13-8). Finalul primei reprize a fost mai bun pentru România, care a redus treptat din ecart, iar la pauză s-a intrat cu avantaj de numai două goluri pentru naționala Ungariei, scor 18-16.

N-am știut să jucăm inteligent!

În startul părții secunde România s-a apărat foarte bine, dar atacul a lăsat de dorit în momentele cheie. Tricolorele au luat numai 4 goluri în primele 10 minute, dar au marcat tot atâtea, ratând foarte multe șanse de a egala. La scurt timp, însă, maghiarele s-au „descătușat“ și n-au mai putut fi oprite până la final.

Tricolorele s-au apropiat la două goluri când mai erau puțin peste 4 minute, dar au luat gol la următoarea acțiune și totul s-a terminat din acel moment. Ungaria a câștigat cu 34-29 și a făcut un pas mare spre sferturile de finală.

Cele mai bune marcatoare ale partidei au fost Katrin Klujber pentru Ungaria și Sorina Grozav pentru România, fiecare cu câte 7 reușite, notează Eurosport.

Așadar, România a suferit a doua înfrângere la acest Campionat Mondial și a 5-a consecutivă în fața Ungariei. Odată cu acest eșec, șansele tricolorelor de a mai prinde sferturile de finală s-au cam risipit.

Singurul obiectiv realizabil pentru România la acest Mondial e să termine pe locul 3 în Main Round, ceea ce ar asigura o clasare cel puțin la fel ca cea de la ediția precedentă (locul 12).

Clasamentul grupei principale I:

1. Ungaria – 6 puncte

2. Danemarca – 4 puncte

3. România – 2 puncte

4. Elveția – 2 puncte

5. Japonia – 2 puncte

6. Senegal – 0 puncte



Citește și: Lupte / Performanță solidă la Reșița: patru medalii individuale și locul II pe echipe pentru CSU Craiova







