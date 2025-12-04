9 C
Craiova
joi, 4 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentMehedinți: Accident rutier în Butoiești. Pompierii au intervenit pentru salvarea șoferului unui autotren

Mehedinți: Accident rutier în Butoiești. Pompierii au intervenit pentru salvarea șoferului unui autotren

De Mariana BUTNARIU
Accident rutier în Butoiești
Accident rutier în Butoiești

Pompierii mehedințeni au intervenit, azi noapte, la un accident rutier produs pe DN 6, în zona localității Butoiești. Un autotren a lovit un cap de pod.

La fața locului s-au deplasat de urgență cu:

  • o autospecială de stingere cu modul de descarcerare
  • o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Strehaia,
  • o ambulanță SAJ.

La sosirea echipajelor, șoferul autotrenului a fost găsit blocat în interiorul cabinei. Pompierii au acționat pentru deblocarea acestuia. Victima, conștientă și cooperantă, a fost preluată și transportată la spital de către echipajul SAJ.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile de apărare împotriva incendiilor pe durata intervenției.

Citește și: Guvernul intervine pentru sprijinirea populației afectate de criza apei în Prahova și Dâmbovița

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA