Mehedinți: Accident rutier în Butoiești. Pompierii au intervenit pentru salvarea șoferului unui autotren

Pompierii mehedințeni au intervenit, azi noapte, la un accident rutier produs pe DN 6, în zona localității Butoiești. Un autotren a lovit un cap de pod.
La fața locului s-au deplasat de urgență cu:
- o autospecială de stingere cu modul de descarcerare
- o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Strehaia,
- o ambulanță SAJ.
La sosirea echipajelor, șoferul autotrenului a fost găsit blocat în interiorul cabinei. Pompierii au acționat pentru deblocarea acestuia. Victima, conștientă și cooperantă, a fost preluată și transportată la spital de către echipajul SAJ.
Pompierii au asigurat, totodată, măsurile de apărare împotriva incendiilor pe durata intervenției.
