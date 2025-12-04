Guvernul intervine pentru sprijinirea populației afectate de criza apei în Prahova și Dâmbovița

Guvernul României, prin Ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei și Sănătății, împreună cu instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, a activat un set amplu de măsuri pentru a sprijini populația din județele Prahova și Dâmbovița, afectată de probleme grave în furnizarea apei potabile.

Premierul Ilie Bolojan a coordonat intervenția încă din momentul declanșării situației, menținând legătura permanentă cu autoritățile centrale și locale pentru a preveni orice risc suplimentar privind alimentarea cu apă, energie sau funcționarea unităților medicale din Prahova.

Peste jumătate de milion de litri de apă distribuiți populației

Ca urmare a deciziilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2025, au fost distribuiți gratuit 541.954 de litri de apă potabilă, îmbuteliată și menajeră.

Inspectoratele pentru Situații de Urgență au asigurat:

379.554 litri pentru localitățile din Prahova

pentru localitățile din Prahova 162.400 litri pentru Dâmbovița

Măsuri urgente ale Ministerului Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a activat o celulă operativă cu specialiști ANAR, ABA Buzău–Ialomița, Hidroelectrica și SGA Prahova. Pe teren, echipele tehnice au monitorizat permanent nivelurile de apă, turbiditatea și posibilitățile de deviere a debitelor.

Printre măsurile imediate:

Deschiderea golirii de semiadâncime pentru un debit constant către priza ELSID

Stabilirea debitului optim de 3 m³/s pentru alimentarea lacului Voila

pentru alimentarea lacului Voila Reconfigurarea traseului de tranzitare a apei prin instalațiile Hidroelectrica

Monitorizarea continuă a turbidității și pregătirea reluării tratării apei de către operatorul ESZ Prahova

MMAP a dispus verificări prin Corpul de Control și a impus raportări tehnice la intervale de maximum 60 de minute.

Estimările tehnice arată că alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată în maximum șase zile, în funcție de evoluția turbidității.

Ministerul Energiei: SEN stabilizat, fără riscuri pentru consumatori

În cadrul unei ședințe CJSU Prahova convocate la 2 decembrie, au fost analizate riscurile legate de alimentarea cu energie, în contextul opririi centralei electrice Brazi. Oficialii au dat asigurări că:

Nu există riscuri privind alimentarea cu energie electrică

Suspendarea producției la CECC Brazi a fost acoperită integral prin mecanisme de piață

Măsuri suplimentare de protecție:

Anularea lucrărilor din rețelele de 110 kV și medie tensiune până la normalizarea situației

Mobilizarea echipelor de intervenție pentru remediere rapidă

Utilizarea capacităților disponibile la CE Oltenia și Hidroelectrica

Repornirea centralei Brazi este estimată pentru 8 decembrie.

Instituțiile medicale, protejate prin măsuri de prevenție

Criza apei afectează cinci spitale din Prahova:

Spitalul Municipal Câmpina

Spitalul de Psihiatrie Voila

Spitalul de Pneumofiziologie Florești

Spitalul Orășenesc Băicoi

Spitalul de Pneumologie Breaza

La 2 decembrie, în aceste unități se aflau 378 de pacienți, îngrijiți de 1.260 de angajați.

Ministerul Sănătății a activat un mecanism de suport cu unități medicale din București (SUUB, Bagdasar-Arseni, Elias, Grigore Alexandrescu), care au pregătit paturi pentru eventualele transferuri.

Inspecția Sanitară de Stat monitorizează continuu calitatea apei și riscurile microbiologice.

Guvernul rămâne mobilizat

Autoritățile centrale și locale continuă monitorizarea permanentă a situației și mențin echipele în teren pentru remedierea cât mai rapidă a problemelor de alimentare cu apă.

