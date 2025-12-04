(VIDEO) Percheziții în Dolj într-un dosar de delapidare și fals intelectual

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat, azi dimineață, șapte percheziții în județ.

Acțiunea a vizat:

sediul unei instituții publice,

locuințele unor persoane fizice,

spațiile unor firme care ar avea legătură cu activitățile investigate.

Intervenția are loc într-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se fac cercetări pentru delapidare și fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, mai mulți funcționari ai instituției publice, responsabili de gestionarea consumului de carburant, sunt suspectați că și-ar fi însușit în interes personal bonuri valorice de carburant în perioada 2022 – august 2025.

Pentru a crea aparența folosirii legale a carburantului în activități de serviciu, angajații ar fi întocmit ulterior documente false. Prejudiciul urmează să fie stabilit pe parcursul cercetărilor.

În cadrul operațiunii, polițiștii au emis și trei mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Citește și: Negocierile SUA-Ucraina continuă în Florida după discuțiile tensionate de la Moscova