Negocierile SUA–Ucraina continuă în Florida după discuțiile tensionate de la Moscova. Întâlnirea de la Miami are loc în contextul divergențelor persistente privind teritoriile ocupate și viitorul aderării Ucrainei la NATO.

Casa Albă a confirmat că trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, se va întâlni joi, la Miami, cu șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov. Întâlnirea vine imediat după discuțiile prelungite de aproape cinci ore pe care Witkoff le-a avut la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin – discuții pe care Kremlinul le-a descris drept lipsite de compromisuri.

Președintele american Donald Trump a caracterizat discuțiile drept „destul de bune”, deși a subliniat că este prea devreme pentru concluzii, sugerând că progresul depinde de disponibilitatea ambelor părți de a negocia.

La Kiev, oficialii ucraineni au insistat că Rusia trebuie „să pună capăt vărsării de sânge”, iar ministrul ucrainean de externe l-a acuzat pe Putin că „pierde timpul lumii”. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că există o „oportunitate reală de a pune capăt războiului”, dar a subliniat că orice negociere trebuie susținută de presiuni suplimentare asupra Moscovei.

Dispute majore: teritoriile ocupate și garanțiile de securitate

Potrivit Kremlinului, două puncte rămân centrale în divergențele dintre Moscova și Kiev: statutul teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia și garanțiile de securitate pentru Ucraina. În timp ce Ucraina și partenerii europeni consideră că aderarea la NATO este singura soluție viabilă pentru a preveni viitoare agresiuni, Rusia respinge categoric această opțiune, iar președintele Trump a dat semnale că nu vede favorabil o astfel de evoluție.

Rusia și-a exprimat convingerea că progresele recente de pe front, inclusiv avansurile din zona Pokrovsk, îi întăresc poziția de negociere. Datele raportate de Institutul pentru Studiul Războiului arată că forțele rusești au ocupat peste 700 km² de teritoriu în noiembrie, controlând în total 19,3% din teritoriul Ucrainei.

Europa: între distanțarea de Moscova și sprijin financiar pentru Kiev

Pe măsură ce Washingtonul poartă discuții directe cu Moscova, relațiile dintre Rusia și Europa se tensionează tot mai mult. Uniunea Europeană a anunțat un acord pentru eliminarea totală a importurilor de gaz rusesc până în 2027. De asemenea, UE propune un plan de finanțare de 90 de miliarde de euro pentru susținerea Ucrainei — un proiect sprijinit de Kiev, deși contestat de Belgia și Banca Centrală Europeană.

Presiuni internaționale privind deportarea copiilor ucraineni

La New York, Statele Unite și alte 90 de țări au cerut Rusiei returnarea imediată a copiilor ucraineni deportați, potrivit BBC. Peste 19.000 de minori ar fi fost relocați în Rusia, iar Curtea Penală Internațională a emis în 2023 un mandat de arestare pentru Vladimir Putin în legătură cu aceste acuzații. Moscova respinge vehement orice responsabilitate.

