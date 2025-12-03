Cristian Pistol, șeful CNAIR: Lansăm licitația pentru încă şase spații moderne de servicii pe autostrăzile din România

Cristian Pistol, șeful CNAIR, anunță, printr-o postare pe facebook, lansarea licitației pentru încă şase spații moderne de servicii pe autostrăzile din România.

„Oamenii au nevoie de drumuri moderne dar și de servicii de calitate și asta dorim să le oferim. În acest sens, am transmis astăzi către ANAP documentația pentru concesionarea unor spații de servicii pe 4 noi drumuri de mare viteză.

Aceste noi spații, dotate cu pompe pentru alimentarea cu carburanți, stații de încărcare electrică, zone de snack-food, toalete și dușuri.

Trei dintre aceste noi spații de servicii vor fi deschise pe A7 (autostrada Moldovei), pe care vom circula anul viitor până la Pașcani, în zona localităților Baba Ana (km 28+400), Valea Râmnicului (km 91+000) și Milcovul (km 131+000).

Nu am uitat nici de celelalte trei drumuri importante, de mare viteză:

– DEx12 (Craiova-Pitești), unde vom deschide noi spații de servicii, (pe ambele sensuri), în zona localității Colonești (Km 83+850),

– A1 (Km 229), pe secțiunea Sibiu-Boița, pe ambele sensuri,

– pe A0 Nord (km 24), în zona localității Balotești (pe ambele sensuri).

Câștigătorii contractelor vor avea la dispoziție maximum 18 luni (după emiterea Ordinelor de Începere) pentru a deschide publicului aceste noi spații de servicii.

Urmează validarea documentației și publicarea în SEAP a anunțului de participare (înclusiv data limită pentru depunerea ofertelor)”, spune Cristian Pistol, într-o postare pe facebook.

Citeşte şi: Premierii României și Ungariei, discuție „pragmatică“ pe tema interconectărilor în sectorul energiei electrice