Premierii României și Ungariei, discuție „pragmatică“ pe tema interconectărilor în sectorul energiei electrice

joi, 4 decembrie, 2025
De Magda Dragu
Premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban, au avut miercuri o discuție „pragmatică“ pe tema consolidării inteconectărilor în sectorul energiei electrice, informează Guvernul, potrivit Agerpres.

„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconectările electrice dintre România și Ungaria și, în sens mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria“, se arată într-o postare a Guvernului, pe rețeaua X. La întâlnirea de la Budapesta a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria

După întrevederea din capitala Ungariei, premierul Bolojan a plecat spre Viena, pentru o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker. 

