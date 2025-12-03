Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este la Apele Române”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice. El a mai spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române.

„Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite”

Preşedintele a declarat că despre situaţia din cele două judeţe a discutat mai des cu ministrul Energiei. „Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite”, a spus preşedintele. Despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, Nicuşor Dan a spus: „În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie” a spus şeful statului, conform digi24.ro.

„În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române” a adăugat şeful statului.

