Mama lui Elon Musk laudă Târgul de Crăciun de la Craiova

Maye Musk, mama lui Elon Musk, în vârstă de 77 de ani, a rămas impresionată de Târgul de Crăciun de la Craiova. Aceasta a distribuit un clip video pe rețeaua X, scriind în descriere: „Frumos”, o față zâmbitoare cu inimi, o față cu ochi de stele, respectiv un brad de Crăciun.

Ulterior, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat pe Facebook, precizând: „Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”.

Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa

Craiova a fost desemnată în 2025 drept gazda celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma competiției anuale organizate de platforma turistică European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene, potrivit antena3.ro. În această competiţie, pe locul al doilea s-a clasat Zürich, urmat de Riga (locul al treilea), Lisabona (locul 4), Debrecen (locul 5), Govone şi Asti (Italia – locul 6), Valkenburg (Austria – locul 7), Viena (locul 8), Montbéliard (Franţa – locul 9) şi Paris (locul 10).

