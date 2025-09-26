Autoritatea Vamală Română: 2,4 milioane de coroane cehe, descoperite asupra unui ucrainean

Echipa comună de control din PTF Halmeu a descoperit în bagajele personale ale unui cetățean ucrainean 2,4 milioane de coroane cehe nedeclarate, echivalentul a peste 500.000 de lei, sumă pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente justificative și care a fost reținută de autorități.

Joi, 25 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 39 de ani. Acesta conducea un microbuz, înmatriculat în Ucraina.

Echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, folosind și câinele de serviciu, a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport și bagajelor aflate în interiorul acestuia.

Astfel, în bagajul conducătorului auto a fost descoperită suma de 2,4 milioane czk (coroane cehe), echivalentul a aproximativ 500.700 lei. Conform art.3 Reg. (UE) 2018/1672, șoferul avea obligativitatea declarării sumei de bani anterior efectuării controlului de frontieră.

Drept urmare, pentru că ucraineanul nu a putut prezenta documente justificative pentru banii descoperiți în bagajul său, inspectori vamali din cadrul Biroul Vamal Halmeu au reținut întreaga sumă și au aplicat conducătorului auto o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei.

Citeşte şi: Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi, doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază