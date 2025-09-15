Bărbat din Prigoria, pus sub monitorizare electronică după ce și-a agresat tatăl, mama și bunica

Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați, ieri, prin apelul 112 de un bărbat de 63 de ani, din comuna Prigoria, care a reclamat un conflict cu fiul său.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că, în jurul orei 19:45, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de alcool, bărbatul de 63 de ani a fost agresat fizic de fiul său, de 37 de ani, care l-a lovit cu pumnii.

În încercarea de a aplana conflictul, mama agresorului (55 de ani) și bunica acestuia (78 de ani) au intervenit, însă au fost la rândul lor lovite. Cele trei victime au suferit răni minore și excoriații, dar nu au solicitat îngrijiri medicale.

Polițiștii au constatat un risc iminent, emițând un ordin de protecție provizoriu și dispunând ca agresorul să fie supus monitorizării electronice.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Cercetările urmează să continue sub supravegherea procurorului.

