Gorj: Cercetări în urma unui accident rutier în Iezureni

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, ieri, prin apelul de urgență 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe raza localității Iezureni.

Un bărbat de 38 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism către Bumbești Jiu, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din cauza stării de sănătate, bărbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale producerii accidentului.

