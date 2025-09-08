22.8 C
Un tânăr de 19 ani, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani! A fost în arest la domiciliu

De Tiberiu Cocora

Judecătoria Alba Iulia a dispus, urmare a propunerii formulate de procurorul de caz, luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de un tânăr de 19 ani acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani.

Potrivit unui comunicat transmis luni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus vineri punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat, aflat în stare de reţinere pe o durată de 24 ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor.

„Ulterior, în aceeaşi dată, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat pe o durată de 30 zile”, se menţionează în comunicatul Parchetului, conform Agerpres.

Conform sursei menţionate, din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în cursul zilei de joi, în timp ce se aflau la domiciliul său din municipiul Alba Iulia, inculpatul, în vârstă de 19 ani, a întreţinut raporturi sexuale cu o persoană vătămată minoră, în vârstă de 12 ani.

