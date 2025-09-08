Un bărbat supărat că a fost părăsit și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor

Supărat că iubita l-a părăsit și este implicată deja într-o altă relație, un bărbat din Argeș și-a mobilizat rudele, să-l ajute să o aducă înapoi, cu forța. Au reușit, însă doar până la un punct.

Cea care a fost răpită e o tânără de 19 ani. Ea a hotărât să pună capăt unei relații, pentru că s-a îndrăgostit de altcineva. S-a mutat în casa noului iubit, dar fostul ei partener, un bărbat de 29 de ani, nu a putut accepta acest final, scrie StirileProTv.

Împreună cu trei femei care îi sunt rude s-a dus să-și recupereze iubita. Au dat năvală în casa „rivalului“, l-au bătut și amenințat pe bărbat, iar pe fată au urcat-o cu forța în mașină și au dus-o la ei acasă.

Cel lovit a cerut ajutorul poliției, iar agenții au eliberat-o în scurt timp pe fată.

Agresorii au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate, violare de domiciliu, amenințare și lovire.

