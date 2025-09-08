22.8 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn bărbat supărat că a fost părăsit și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor

Un bărbat supărat că a fost părăsit și-a răpit fosta iubită cu ajutorul rudelor

De Tiberiu Cocora

Supărat că iubita l-a părăsit și este implicată deja într-o altă relație, un bărbat din Argeș și-a mobilizat rudele, să-l ajute să o aducă înapoi, cu forța. Au reușit, însă doar până la un punct.

Cea care a fost răpită e o tânără de 19 ani. Ea a hotărât să pună capăt unei relații, pentru că s-a îndrăgostit de altcineva. S-a mutat în casa noului iubit, dar fostul ei partener, un bărbat de 29 de ani, nu a putut accepta acest final, scrie StirileProTv.

Împreună cu trei femei care îi sunt rude s-a dus să-și recupereze iubita. Au dat năvală în casa „rivalului“, l-au bătut și amenințat pe bărbat, iar pe fată au urcat-o cu forța în mașină și au dus-o la ei acasă.

Cel lovit a cerut ajutorul poliției, iar agenții au eliberat-o în scurt timp pe fată.

Agresorii au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate, violare de domiciliu, amenințare și lovire.

Citeşte şi: Anestezist din Franța, acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA