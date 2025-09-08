Anestezist din Franța, acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți

Un medic anestezist din Franța a fost trimis în judecată, acuzat că a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit. Frédéric Péchier, care lucra la două clinici din Besançon, riscă închisoare pe viață într-un proces descris de procurori drept fără precedent în istoria Franței.

Frédéric Péchier, medic anestezist, a fost trimis în judecată la Besançon și riscă închisoare pe viață, fiind acuzat că a otrăvit 30 de pacienți între 2008 și 2017, dintre care 12 au murit, informează The Guardian.

Péchier a lucrat la două clinici din Besançon, unde pacienți cu risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte. În urma a opta ani de anchetă, procurorii susțin că medicul ar fi manipulat pungi de anestezie sau perfuzii pentru a provoca urgențe medicale, în care să intervină pentru a-și etala abilitățile și a-și discredita colegii.

Cel mai tânăr pacient vizat avea doar patru ani și a supraviețuit, în timp ce cel mai vârstnic avea 89 de ani. Procesul, care se va întinde până în decembrie, reunește peste 150 de părți civile.

