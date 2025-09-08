Tânăr bănuit de producerea unui accident, reţinut de poliţişti

Astăzi, 8 septembrie, polițiștii Serviciului Rutier, în urma activităților de cercetare efectuate cu privire la cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier, din data de 5 septembrie, în localitatea Recea, pe DN 56A, au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 24 de ani, din localitatea Cujmir, bănuit de producerea evenimentului.

Tânărul a fost introdus în arestul I.P.J. Mehedinți, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Reamintim faptul că în dimineața zilei de 5 septembrie, ora 04.23, I.P.J. Mehedinți a fost sesizat despre faptul că în localitatea Recea a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 30 de ani ar fi condus un autoturism pe DN56A, pe sensul de mers Cujmir – Vânju Mare, iar la un moment dat a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar ulterior, din impact, a lovit alt podeț.

În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducatorului auto și a altor trei pasageri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, care au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu privire la consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la circumstanțele producerii accidentului rutier, polițiștii au procedat la testarea cu aparatura de specialitate a pasagerilor aflați în vehicul, moment în care aparatul a indicat, în cazul persoanei reținute, valoarea de 0,89 mg/l alcool în aerul expirat, iar în cazul celorlalți doi pasageri, minori, valori de 0,42mg/l respectiv 0,56 mg/l alcool în aerul expirat.

Pasagerii autoturismului au fost conduși la spital pentru recoltarea de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Tânărul reținut a refuzat efectuarea procedurii de recoltare.

Citeşte şi: Un tânăr care lucra pe un stâlp a căzut de la 7 metri! A intervenit elicopterul SMURD





