Un tânăr care lucra pe un stâlp a căzut de la 7 metri! A intervenit elicopterul SMURD

De Tiberiu Cocora

Incident grav în Bistrița-Năsăud. Un de 19 ani, care lucra pe un stâlp, a căzut de la aproximativ 7 metri întălțime. Acesta a fost transportat de urgență la spital cu elicopterul SMURD, cu mai multe fracturi. 

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, pompierii au intervenit luni pentru salvarea unei persoane căzute de la o înălțime de aproximativ 7 metri, care lucra la un stâlp. La fața locului au intervenit un echipaj de prim-ajutor SMURD și echipajul de terapie intensivă mobilă.

Victima, un tânăr în vârstă de aproximativ 19 ani, prezenta fracturi multiple și era conștientă. Tânărul a fost stabilizat de către echipajele medicale terestre, ulterior a fost preluat de elicopterul SMURD și dus la un centru de traumă din municipiul Târgu Mureș.

