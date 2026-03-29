Șofer amendat cu 4.000 de lei după ce a condus cu 150 km/h într-o zonă unde viteza maximă era de 70 km/h

La data de 27 martie 2026, în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu – Formațiunea Rutieră, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe DJ665, pe raza orașului Horezu, au depistat un tânăr în vârstă de 20 de ani, conducător auto începător (cu o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere), în timp ce circula din direcția Vaideeni către Horezu cu viteza de 150 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h.

Ca urmare a abaterii constatate, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. De asemenea, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 4.050 lei. Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea limitelor legale de viteză este esențială pentru siguranța rutieră. Viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave, cu consecințe dramatice.

Tot în Vâlceam la data de 28 martie 2026, în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 11, județul Vâlcea, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe Drumul Județean 676 F, pe raza comunei Roșiile, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Livezi.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilometru, a rezultat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ca urmare, acesta a fost condus la Spitalul Orășenesc Horezu, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.