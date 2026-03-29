Ce răspunde Olguța Vasilescu în scandalul „Urgenței” din Craiovița Nouă, propusă de consilierii AUR

Primarul Craiovei, Oguța Vasilescu a reacționat pe pagina sa de Facebook după ce conducerea AUR Craiova a acuzat-o că refuză să de curs unui proiect de înființare a unui punct de urgență în cartierul Craiovița Nouă. Consilierii AUR au depus proiectul de hotărîre acum o lună și sperau că acesta va fi pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local de joi. Spre surprinderea lor, spun consilierii AUR, proiectul nu a apărut, în schimb s-a organizat dezbatere publică despre proiectul depus de consilierii USR pentru interzicerea jocurilor de noroc în Craiova. Punctul de urgență fusese propus spre înființare în clădirea fostului cinema Craiovița.

Ce spune Olguța Vasilescu

„Cinema Craiovița nu este nici abandonat, nici uitat. După ce l-am preluat de la RADEF, am demarat formalitățile pentru expertizarea clădirii, care se apropie de finalizare, pentru a vedea dacă aceasta rezistă sau e necesară demolarea ei, expertiză fără de care nu se poate demara nicio investiție. Așa cum arată măsurătorile făcute până acum, nu pare a fi aptă să rămână în picioare după un cutremur, dar decizia va fi luată doar după ce un expert ne certifică acest lucru printr-un studiu. Mai mult, am comandat un sondaj de opinie printre locuitori ca să vedem ce își doresc să se întâmple acolo: o parcare supraetajată, un dispensar medical, o piață cu parcare sau o unitate de învățământ preșcolar. Întrebarea este deschisă și deci cetățenii pot veni cu alte idei. Așteptăm și rezultatul acestui sondaj”, a scris primarul pe Facebook.

Greu cu aprobarea Urgenței

Primarul dă de înțeles că este aproape imposibil să obțină aprobare pentru o secție de urgență. „Un centru medical de urgențe sau ISU necesită avize de la instituțiile guvernamentale. Ca să explic: când am construit spitalul din Sărari, am așteptat mai bine de un an avizul Ministerului Sănătății și eram aproape să nu îl obținem, deși spitalul era gata, până nu am căzut la o înțelegere cu Raed Arafat atunci, că nu vom schimba numărul de paturi alocat spitalelor municipalității.

Când spun „număr de paturi” nu mă refer la mobilierul propriu-zis, ci la numărul de paturi contractabile cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acest „număr de paturi” e decis la nivel național după o negociere cu Comisia Europeană și se repartizează localităților. O secție de „primiri urgențe” e și mai greu de obținut. Pentru Spitalul Filantropia, luna trecută, după demersuri repetate în ultimii 10 ani, abia am obținut aprobare, grație eforturilor autorităților, care au trebuit să facă dovada că spitalul e capabil să dețină o asemenea secție, dar și sprijinului pe care ni l-a dat ministrul Alexandru Rogobete. Deci nu e că nu ar vrea municipalitatea să facă o secție de urgență în plus.

Dacă ar fi după noi, am face în toate cartierele, dar așa ceva nu e posibil nicăieri în Europa. O secție de urgență se poate construi doar într-un spital care are toate specialitățile necesare pentru asigurarea consultațiilor de specialitate. Un compartiment de primiri urgențe izolat nu poate funcționa. Iar spațiul oferit de Cinema Craiovița nu este suficient pentru construirea unui spital care să asigure circuitele necesare”, a spus primarul.

Dacă nu merge în Craiovița, primăria încearcă cu spitalul CFR

Olguța Vasilescu a precizat că primăria a reluat demersurile de preluare a Spitalului CFR. „Ca să concluzionez: nu am abandonat proiectul de a transforma Cinematograful din Craiovița în ceva util, suntem în proceduri, iar despre intervențiile făcute în ultimii ani în spitalele municipalității cred că nu mai trebuie să conving pe nimeni: atât Filantropia, cât și Victor Babeș sau Neuropsihiatria au obținut de la ANMCS cel mai înalt grad pe care îl poate primi un spital din România.

Mai mult, pot anunța că redepunem cerere pentru a prelua Spitalul CFR (lucrăm la documentația necesară), iar spitalul regional, pentru care ne-am luptat să fie la Craiova, este cel mai avansat din România din punct de vedere al construcției. Săptămâna viitoare așteptăm și vizita ministrului Alexandru Rogobete în șantier, pentru a evalua ritmul de lucru”.