Moarte suspectă! Un bărbat de 32 de ani, găsit fără suflare într-un cimitir

Un bărbat de 32 de ani din Petroșani a fost găsit mort într-un cimitir din oraș, duminică, în circumstanțe încă neclare. Deși pe trupul victimei nu au fost descoperite urme de violență, poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată duminică prin apel 112 cu privire la faptul că, în Cimitirul Petroșani, a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat, se arată în comunicatul dat de oamenii legii, prezentat de StirileProTv.

Polițiștii au identificat persoana decedată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din Petroșani. Medicii au confirmat decesul.

În urma examinării trupului neînsuflețit, nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar din primele verificări nu există suspiciuni în ceea ce privește săvârșirea vreunei infracțiuni, potrivit medicilor.

Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani pentru efectuarea necropsiei medico-legale, care va stabili cauza exactă a decesului.

Citeşte şi: Haos pe podul de la Agigea! Un bărbat s-a urcat pe cabluri să ceară „turul doi, înapoi”





